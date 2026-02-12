NBA: Μεγάλο «διπλό» Μπακς στο Ορλάντο - «Τριπλός» ο Γιόκιτς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

AP Photo/Willie J. Allen Jr.

Οnsports Team

Σε εξαιρετική βραδιά βρέθηκε ο Τόμας και οδήγησε τους Μπακς σε σημαντική εκτός έδρας νίκη 116-108 απέναντι στους Μάτζικ.

Ο άσος των «ελαφιών» σταμάτησε στους 34 πόντους, καλύπτοντας το κενό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, όπως και ο Θανάσης. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Πόρτερ, που σημείωσε τριπλ-νταμπλ με 18 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ. Από πλευράς Ορλάντο, ο Μπέιν είχε 31 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Μπανκέρο πρόσθεσε 17.

Στο Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς πρόσθεσε ακόμη ένα τριπλ-νταμπλ στη συλλογή του και οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη με 122-116 επί των Γκρίζλις. Ο Σέρβος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον πολυσύνθετο ρόλο του. Για τους φιλοξενούμενους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζι Τζι Τζάκσον με 21 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Εντυπωσιακοί ήταν οι Θάντερ, που διέλυσαν τους Σανς με 136-109 εκτός έδρας, παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς ξεχώρισε με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μία άνετη επικράτηση.

Οι Σέλτικς επιβλήθηκαν 124-105 των Μπουλς, με τον Πρίτσαρντ να μετρά 26 πόντους και 8 ασίστ και τον Μπράουν να προσθέτει 24. Την ίδια ώρα, οι Νικς ήταν καταιγιστικοί και πέρασαν με εμφατικό 138-89 από την έδρα των Πίστονς, πραγματοποιώντας μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της βραδιάς.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Χόρνετς - Χοκς 110-107

Καβαλίερς - Ουίζαρντς 138-113

Μάτζικ - Μπακς 108-116

Σέλτικς - Μπουλς 124-105

Νετς - Πέισερς 110-115

Σίξερς - Νικς 89-138

Ράπτορς - Πίστονς 95-113

Ρόκετς - Κλίπερς 102-105

Τίμπεργουλβς - Μπλέιζερς 133-109

Πέλικανς - Χιτ 111-123

Νάγκετς - Γκρίζλις 122-116

Σανς - Θάντερ 109-136

Τζαζ - Κινγκς 121-93

Ουόριορς - Σπερς 113-126