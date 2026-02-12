Νότιγχαμ Φόρεστ: Τέλος και ο Ντάις

EPA/HUGO DELGADO, ΑΜΠΕ

Οnsports Team

Τέλος εποχής για τον Σον Ντάις στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη να ανακοινώνει τα ξημερώματα τη λύση της συνεργασίας τους.

Ο 54χρονος τεχνικός κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο στο 0-0 με τη Γουλβς στο «City Ground». Ο Ντάις παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία για τέσσερις μήνες, έχοντας διαδεχθεί τον Άγγελο Ποστέκογλου, και αποχωρεί αφήνοντας τη Φόρεστ στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League, με τη μάχη της παραμονής να παραμένει ανοιχτή.

Φαβορί για να τον αντικαταστήσει εμφανίζεται ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος βρίσκεται χωρίς ομάδα από τον Νοέμβριο, όταν και απομακρύνθηκε από τη Γουλβς.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, γνωστός από το πέρασμά του από τον πάγκο του Ολυμπιακού, είχε οδηγήσει πέρυσι τη Γουλβς στην παραμονή, αναλαμβάνοντας στα μέσα της σεζόν (Δεκέμβριο 2024), ωστόσο φέτος απολύθηκε μόλις τέσσερα παιχνίδια μετά την έναρξη του πρωταθλήματος.