ΟΦΗ: Παίρνει… φωτιά το Ηράκλειο! Ετοιμάζεται υποδοχή ηρώων στην αποστολή

Οι φίλοι του ΟΦΗ ετοιμάζονται να στήσουν γιορτή στο αεροδρόμιο για να αποθεώσουν την ομάδα του Χρήστου Κόντη, μετά τη σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μέσα στη Λιβαδειά.

Η αποστολή επιστρέφει το πρωί στο Ηράκλειο και αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στις 10:00. Το κλίμα είναι ήδη πανηγυρικό, καθώς η επιτυχία αυτή γράφει ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Από νωρίς, πλήθος οπαδών προγραμματίζει να δώσει το «παρών» για να χειροκροτήσει τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές για την ηρωική πρόκριση, που φέρνει τον ΟΦΗ σε τελικό Κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η υποδοχή αναμένεται να μετατραπεί σε μια μεγάλη ασπρόμαυρη γιορτή, με παίκτες και φιλάθλους να πανηγυρίζουν μαζί το σημαντικό επίτευγμα και να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον μεγάλο τελικό που ακολουθεί.