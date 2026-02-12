Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

12 Φεβρουαρίου 2026: Ημερομηνία ορόσημο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 12 Φεβρουαρίου 2026, 08:30
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

12 Φεβρουαρίου 2026: Ημερομηνία ορόσημο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στις 2 τα ξημερώματα ανακοίνωσε την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις -Μία μεταγραφή που προκάλεσε “σεισμό” σε όλη την Ευρώπη αλλάζοντας τα δεδομένα και βάζοντας τον Παναθηναϊκό και πάλι σε θέση “οδηγού”. 

Αν τελικά ο Παναθηναϊκός καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του μέσα στο… σπίτι του, μέσα στο Telekom Center Athens, τότε η 12η Φεβρουαρίου του 2026 θα μνημονεύεται για πάρα πολλά χρόνια. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε και πάλι το αδύνατο να μοιάζει δυνατό. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε πραγματικότητα μια μεταγραφή που για τους περισσότερους αποτελεί όνειρο… χειμερινής και θερινής νυχτός μαζί. Έκανε πραγματικότητα μια μεταγραφή που δε φέρει φαρδιά-πλατιά μόνο την υπογραφή του, αλλά φέρει φαρδιά-πλατιά και την υπογραφή του πατέρα του. Του Παύλου Γιαννακόπουλου. 

giannakopoulos 1 1 full

Γιατί αυτή η μεταγραφή, του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις αποτελεί μια ακόμα απόδειξη στην πράξη της τεράστιας οικονομικής τρέλας, της τεράστιας αγάπης και του τεράστιου πάθους που έχει διαχρονικά η οικογένεια Γιαννακόπουλου στον Παναθηναϊκό και στον κόσμο του. 

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του “τριφυλλιού” από το καλοκαίρι διαθέτει μία εντυπωσιακή ομάδα, με ένα αδιανόητο ρόστερ και ένα αστρονομικό μπάτζετ, φαινόταν ότι χρειαζόταν κάτι ακόμα. Φαινόταν ότι κάτι… έλειπε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όχι μόνο δεν κώλωσε, όχι μόνο δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά αλλά έβαλε με τη… μία το χέρι ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη και έκανε ότι χρειαζόταν για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον Παναθηναϊκό και να στηρίξει εμπράκτως ακόμα περισσότερο τον Εργκίν Αταμάν. 

giannakopoulos ataman

Τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα πριν από δύο χρόνια και πήρε τον Παναθηναϊκό της 17ης θέσης από το χέρι και τον οδήγησε στην κορυφή. 

Ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός χειρίστηκε τις λεπτομέρειες αυτής της μεταγραφής, και’ όλη τη διάρκεια που οι άνθρωποι της ομάδας βρισκόντουσαν σε συνεχή επαφή με την πλευρά του παίκτη και τον ίδιο τον αθλητή είναι… σεμιναριακού επιπέδου. 

Μετά την χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για την απόκτηση του Αμερικάνου παίκτη σήμερα άπαντες είναι εν αναμονή της ανακοίνωσης του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. 

Μια ανακοίνωση που θα… ταράξει και επισήμως τα μπασκετικά ύδατα του ευρωπαϊκού στερεώματος και από τη στιγμή που ο NHD θα φορέσει τη φανέλα με το “τριφύλλι” στο στήθος τότε θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα. 

6570088 213510

Και για όσους δεν θυμούνται, να θυμίσουμε πως ο Χέις - Ντέιβις μέτρησε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά παιχνίδι στο περσινό Final Four, ενώ για δύο σερί χρονιές (2024, 2025) ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης. Επιπλέον, είναι ο κάτοχος της μοναδικής «50άρας» που έχει μπει ποτέ σε ένα ματς της Euroleague. Πέραν όλων των παραπάνω, όμως, ο 31χρονος είναι εξαιρετικός και στο αμυντικό σκέλος, ξεχωρίζοντας για την ικανότητά του να «υπηρετήσει» ουκ ολίγα πλάνα.

Συνολικά έχει μετρήσει στην καριέρα του 170 ματς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας κατά μέσο όρο 10.4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ, σουτάροντας με 50% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα και 84% στις βολές.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ: Παίρνει… φωτιά το Ηράκλειο! Ετοιμάζεται υποδοχή ηρώων στην αποστολή
24 λεπτά πριν ΟΦΗ: Παίρνει… φωτιά το Ηράκλειο! Ετοιμάζεται υποδοχή ηρώων στην αποστολή
EUROLEAGUE
Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!
50 λεπτά πριν Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!
NBA
NBA: Μεγάλο «διπλό» Μπακς στο Ορλάντο - «Τριπλός» ο Γιόκιτς - Τα αποτελέσματα και τα highlights
1 ώρα πριν NBA: Μεγάλο «διπλό» Μπακς στο Ορλάντο - «Τριπλός» ο Γιόκιτς - Τα αποτελέσματα και τα highlights
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (12/02) - «Δικέφαλος κυρίαρχος»
1 ώρα πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (12/02) - «Δικέφαλος κυρίαρχος»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved