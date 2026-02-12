Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (12/02) - «Δικέφαλος κυρίαρχος»

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας έκλεισε ο ΠΑΟΚ, καθώς επικράτησε 2-0 του Παναθηναϊκού στην ρεβάνς της Τούμπας και «σφράγισε» το «εισιτήριο» για το καθοριστικό ματς του Πανθεσσαλικού σταδίου, μια και ήταν «Δικέφαλος κυρίαρχος» στα ματς με τους «πράσινους».

Ακόμα, «Στις φλόγες η Κρήτη» από το απόγευμα της Τετάρτης (11/02) καθώς ο ΟΦΗ πήρε δεύτερη συνεχόμενη νίκη επί του Λεβαδειακού, αυτή τη φορά 1-0 για τον επαναληπτικό του Κυπέλλου στη Βοιωτία και θα δώσει το «παρών» σε δεύτερο σερί τελικό του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου.