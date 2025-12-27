Ομάδες

Euroleague: Κράξιμο και από Ιβάνοβιτς - «Όταν παίξαμε άμυνα, οι διαιτητές έδιναν φάουλ»
EUROKINISSI
Onsports Team 27 Δεκεμβρίου 2025, 13:50
EUROLEAGUE / Βίρτους Μπολόνια / Ολυμπιακός

Euroleague: Κράξιμο και από Ιβάνοβιτς - «Όταν παίξαμε άμυνα, οι διαιτητές έδιναν φάουλ»

Μία ακόμα «φωνή» προστέθηκε σ’ αυτές για την ευνοϊκή μεταχείριση που τυγχάνει ο Ολυμπιακός στις αναμετρήσεις της Euroleague.

Το βράδυ της Παρασκευής (26/12) οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 97-94 της Βίρτους στην Μπολόνια, ωστόσο, μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς άφησε αιχμές για τη διαιτησία, ξεκαθαρίζοντας πάντως, πως οι παίκτες του δεν πάλεψαν καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς.

«Αυτό είναι το μπάσκετ. Μερικές φορές νικάς, άλλες χάνεις, αλλά το σημαντικό είναι να μην τα παρατάς ποτέ. Γι αυτό χάσαμε απόψε. Κάποιοι παίκτες δεν πάλεψαν συνεχόμενα και στα 40 λεπτά. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο», ήταν τα πρώτα του λόγια.

Και κατέληξε: «Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ soft στην άμυνα, σε αντίθεση με τους αντιπάλους μας. Αφήσαμε τις επαφές και όταν αρχίσαμε να παίζουμε ξανά άμυνα, οι διαιτητές έδιναν συνέχεια φάουλ. Ωστόσο, αυτό που συνέβη ήταν δικό μας λάθος».



