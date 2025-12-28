Βίρτους Μπολόνια: Πλήγμα με Κάρσεν Έντουαρντς - Εκτός και με Παναθηναϊκό AKTOR

EPA/ANDREJ CUKIC, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει στη Βίρτους Μπολόνια με τον Κάρσεν Έντουαρντς, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ο τραυματισμός του τον θέτει εκτός και από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR, που είναι προγραμματισμένη για τις 8 Ιανουαρίου 2026 στο «T-Center».

Ο Έντουαρντς τραυματίστηκε στο πρόσφατο παιχνίδι της ιταλικής ομάδας απέναντι στον Ολυμπιακό, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι έχει υποστεί βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλο. Παράλληλα, έχουν επηρεαστεί και σύνδεσμοι, γεγονός που καθιστά την κατάστασή του πιο περίπλοκη και απαιτεί προσεκτική αποκατάσταση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Βίρτους, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε περίπου 15 ημέρες, ώστε να υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον ακριβή χρόνο επιστροφής του στα παρκέ. Μέχρι τότε, ο Αμερικανός άσος θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας.

Η απουσία του Έντουαρντς αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη Βίρτους Μπολόνια, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικούς παίκτες της ομάδας, ενώ προσθέτει έναν ακόμη «πονοκέφαλο» ενόψει της δύσκολης συνέχειας στην Euroleague.