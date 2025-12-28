Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βίρτους Μπολόνια: Πλήγμα με Κάρσεν Έντουαρντς - Εκτός και με Παναθηναϊκό AKTOR
EPA/ANDREJ CUKIC, ΑΜΠΕ
Οnsports Τeam 28 Δεκεμβρίου 2025, 12:41
EUROLEAGUE / Βίρτους Μπολόνια / Παναθηναϊκός

Βίρτους Μπολόνια: Πλήγμα με Κάρσεν Έντουαρντς - Εκτός και με Παναθηναϊκό AKTOR

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει στη Βίρτους Μπολόνια με τον Κάρσεν Έντουαρντς, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ο τραυματισμός του τον θέτει εκτός και από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR, που είναι προγραμματισμένη για τις 8 Ιανουαρίου 2026 στο «T-Center».

Ο Έντουαρντς τραυματίστηκε στο πρόσφατο παιχνίδι της ιταλικής ομάδας απέναντι στον Ολυμπιακό, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι έχει υποστεί βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλο. Παράλληλα, έχουν επηρεαστεί και σύνδεσμοι, γεγονός που καθιστά την κατάστασή του πιο περίπλοκη και απαιτεί προσεκτική αποκατάσταση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Βίρτους, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε περίπου 15 ημέρες, ώστε να υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον ακριβή χρόνο επιστροφής του στα παρκέ. Μέχρι τότε, ο Αμερικανός άσος θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας.

Η απουσία του Έντουαρντς αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη Βίρτους Μπολόνια, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικούς παίκτες της ομάδας, ενώ προσθέτει έναν ακόμη «πονοκέφαλο» ενόψει της δύσκολης συνέχειας στην Euroleague.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Άρης: Μπουσαΐντ ο πρώτος για τον Ιανουάριο
11 λεπτά πριν Μεταγραφές, Άρης: Μπουσαΐντ ο πρώτος για τον Ιανουάριο
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Νέο «χτύπημα» στην Ελλάδα - Έκλεισε Κοντούρη από Παναιτωλικό
22 λεπτά πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Νέο «χτύπημα» στην Ελλάδα - Έκλεισε Κοντούρη από Παναιτωλικό
EUROLEAGUE
Βίρτους Μπολόνια: Πλήγμα με Κάρσεν Έντουαρντς - Εκτός και με Παναθηναϊκό AKTOR
45 λεπτά πριν Βίρτους Μπολόνια: Πλήγμα με Κάρσεν Έντουαρντς - Εκτός και με Παναθηναϊκό AKTOR
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό
1 ώρα πριν Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved