Σιάο: «Θα επανέλθουμε καλύτεροι τη νέα σεζόν»
Onsports Team 12 Φεβρουαρίου 2026, 07:43
ΜΠΑΣΚΕΤ / Άρης

Το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης μετά τον αποκλεισμό απ’ τη συνέχεια του Eurocup.

Στο μαχητικό πνεύμα και την αγωνιστική εξέλιξη του Άρη εστίασε ο Ρίτσαρντ Σιάο, μετά τον αποκλεισμό των «κιτρινόμαυρων» από τα πλέι οφ του EuroCup στη Ρουμανία, από την Κλουζ.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, με την ολοκλήρωση του ματς, τόνισε:

«Παλέψαμε μέχρι το τέλος. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως τα θέλαμε, αυτήν τη φορά, αλλά είμαι περήφανος για το μαχητικό πνεύμα και την εξέλιξή μας. Αυτά αποτελούν καύσιμο για αυτό που έρχεται από την ομάδα. Θα επανέλθουμε καλύτεροι και πιο δυνατοί για τη νέα σεζόν».

 



