Παρτιζάν: Κρίσιμο ραντεβού διοίκησης με Ομπράντοβιτς για την παραμονή του
Eurokinissi
Onsports Team 28 Νοεμβρίου 2025, 10:56
EUROLEAGUE / Παρτιζάν

Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11) θα λάβει χώρα το κρίσιμο ραντεβού μεταξύ της διοίκησης της Παρτιζάν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το μέλλον του στον πάγκο των «ασπρόμαυρων».

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Παρτίζαν τις τελευταίες ώρες, με την υπόθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των οπαδών της ομάδας. Η ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι είναι ηλεκτρισμένη, καθώς εκατοντάδες φίλοι του σερβικού συλλόγου κατέκλυσαν το αεροδρόμιο για να δείξουν τη στήριξη και την αγάπη τους στον πολύπειρο προπονητή.

Ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση της ομάδας, όμως αυτή δεν έγινε δεκτή. Σύμφωνα με τη Mozzart Sport, την Παρασκευή (28/11) έχει προγραμματιστεί κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, από την οποία αναμένεται να κριθεί το μέλλον του Ομπράντοβιτς στον πάγκο των «ασπρόμαυρων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρτίζαν επιθυμεί διακαώς να μεταπειστεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, γι’ αυτό και συγκάλεσε τη συνάντηση παρουσία του κορυφαίου Σέρβου προπονητή.


