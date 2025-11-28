Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Παρασκευής (28/11) - «Glory days» για Παναθηναϊκό

Onsports Team

Γερά στο κόλπο, όχι μόνο της πρόκρισης στην επόμενη φάση, αλλά και στην είσοδο στην 8άδα που οδηγεί απ’ ευθείας στους «16» του Europa League μπήκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε 2-1 της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ και ζει «Glory days».

Παράλληλα, «Διπλό πρόκρισης» πήρε η ΑΕΚ στην Ιταλία, μετά τη νίκη της 1-0 επί της Φιορεντίνα, με αποτέλεσμα να ανέβει σημαντικά στην ενιαία βαθμολογία του Conference League, ενώ «Όλα δείχνουν… υπογραφές» στη συνάντηση Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.