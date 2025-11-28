Ολυμπιακός: Ανακοινώνεται η παραμονή Μεντιλίμπαρ - Οριστική συμφωνία

Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό μετά τη συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αμέσως μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο διοικητικός ηγέτης των Πειραιωτών είχε συνάντηση με τον Ισπανό κόουτς και τον μάνατζέρ του, Ινιάκι Ιμπάνιεθ, με βασικό θέμα την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Στο πρόσωπο του 63χρονου Βάσκου τεχνικού, ο Ολυμπιακός έχει βρει τον άνθρωπο που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία και στις απαιτήσεις του συλλόγου. Από τον Φεβρουάριο του 2023, όταν και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, ο Μεντιλίμπαρ έχει πετύχει κάθε στόχο που του ανατέθηκε, οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του Conference League και στη συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό νταμπλ στην Ελλάδα. Η δουλειά του, η μεθοδικότητα και η προσωπικότητά του έχουν κερδίσει τον σεβασμό όλων στο λιμάνι, ενώ και ο ίδιος απολαμβάνει τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του.

Γι’ αυτό και οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του είχαν περισσότερο τυπικό χαρακτήρα. Ο Μεντιλίμπαρ έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να συνεχίσει στον Ολυμπιακό, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμπιστεύεται απόλυτα το έργο του. Έτσι, το ραντεβού που έγινε το βράδυ της Τετάρτης, μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ, ήρθε απλώς για να επιβεβαιώσει τις καλές διαθέσεις και των δύο πλευρών.

Αν και δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες από όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση, όλες οι πλευρές αποχώρησαν απόλυτα ικανοποιημένες. Πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά για να οριστικοποιηθεί η παραμονή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού για έναν ακόμη χρόνο, ώστε να συνεχιστεί η επιτυχημένη πορεία της ομάδας.