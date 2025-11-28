Ολυμπιακός: «Έπιασε» Βαζέχα ο Ελ Κααμπί

Onsports Team

Στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες «πάτησε» ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, «πιάνοντας» εκεί τον Κριστόφ Βαζέχα.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», όμως λύγισε τελικά με 4-3 για την 5η αγωνιστική του Champions League. Παρά την ήττα, ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο γράφτηκε στην ιστορία των ευρωπαϊκών επιτυχιών των «ερυθρόλευκων» και φέρει την υπογραφή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός επιθετικός βρήκε για ακόμη μια φορά δίχτυα, σημειώνοντας το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού στο ματς της Τετάρτης (26/11), συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του συνέπεια και αποτελεσματικότητα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Με αυτό το τέρμα έφτασε τα 25 γκολ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη φανέλα των Πειραιωτών, γράφοντας το όνομά του δίπλα σε εκείνο ενός θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου του Κριστόφ Βαζέχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της «soccerbase», ο Ελ Κααμπί ισοφάρισε τον Πολωνό φορ του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε φτάσει επίσης τα 25 ευρωπαϊκά γκολ με ελληνική ομάδα την περίοδο 1989-2004. Η διαφορά όμως που κάνει το επίτευγμα του Μαροκινού ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ο ρυθμός με τον οποίο σημείωσε τα γκολ. 25 τέρματα σε μόλις 32 ευρωπαϊκές εμφανίσεις, την ώρα που ο Βαζέχα χρειάστηκε 60 παιχνίδια στα ευρωπαϊκά του χρόνια με τους «πράσινους».