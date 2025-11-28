Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό» | Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς

INTIME SPORTS

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά το σπουδαίο «διπλό» της ΑΕΚ κόντρα στην Φιορεντίνα για το Conference League, έδωσε το σύνθημα για το ερχόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στο σκεπτικό του να μην ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης για τη Super League.

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη της Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» και με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να σκοράρει μετά από εννιά μήνες, έφυγε με μεγάλο «διπλό» (1-0), κάνοντας… άλμα για την πρώτη οκτάδα του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου «περήφανος για τους παίκτες και τους φιλάθλους μας» κι υπογράμμισε ότι: «Αξίζει όλοι μας να είναι χαρούμενοι, αλλά πρέπει το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό».

Όσον αφορά στο σκεπτικό του για δεν ζητάει αναβολές, είπε: «Έχω 25 παίκτες που προπονούνται σκληρά, ποιο το μήνυμα στους παίκτες αν κάνουμε κάτι τέτοιο λόγω κάποιων απουσιών».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Ήταν μια μεγάλη αναμέτρηση τόσο για την απόδοση όσο και για το αποτέλεσμα. Το αξίζαμε, οι παίκτες μου έκαναν αυτό που έπρεπε. Είχαν πίστη, αυτοπεποίθηση, θυσιάζονταν για τον άλλο. Είμαι χαρούμενος και για τους υπέροχους φιλάθλους μας που τραγουδάνε ακόμα στις εξέδρες, αλλά και για αυτούς που είδαν το παιχνίδι από την πόλη. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, έχει καλή ψυχολογία και αυτό αποτυπώνεται στο χορτάρι. Ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ευελπιστούμε ο Ζίνι να μην έχει κάτι σοβαρό και θα δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι για το ματς της Κυριακής».

Για την εμφάνιση και το μεγάλο αποτέλεσμα:«Είμαι πού χαρούμενος για τη νίκη αλλά και για την εξαιρετική απόδοση. Είχαμε στα πρώτα 20 λεπτά τον απόλυτο έλεγχο. Στο δεύτερο μέρος αναμέναμε την πίεση της Φιορεντίνα, ήμασταν και εμείς επικίνδυνοι, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει κάποια γκολ ακόμα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, για τους φιλάθλους μας και τη στήριξή τους. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, έχουμε κάποιες απουσίες βασικών, αλλά οι παίκτες είναι έτοιμοι να θυσιαστούν, είναι πολεμιστές. Πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμούμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι η πρώτη νίκη της ΑΕΚ επί ιταλικού εδάφους, αλλά και οι τρεις βαθμοί για την πρόκριση. Το μυαλό μας στρέφεται στον Παναθηναϊκό. Ο Βανόλι προπονεί μια ιστορική ομάδα, με εξαιρετικές υποδομές. Είμαι σίγουρος ότι η Φιορεντίνα θα ανέβει βαθμολογικά».

Για το τι σημαίνει για την ΑΕΚ αυτή η νίκη για τη συνέχεια στη διοργάνωση και τον στόχο της οκτάδας: «Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι. Δεν έχουμε προκριθεί ακόμα, έρχεται και το ματς με τον Παναθηναϊκό. Αξίζει όλοι μας να είναι χαρούμενοι, αλλά πρέπει το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό. Είμαστε σε καλή κατάσταση, θα δούμε που θα είμαστε στο τέλος της σεζόν».

Για τον τραυματισμό του Ζίνι: «Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τι έχει ακριβώς. Δεν είναι κάτι σοβαρό μάλλον. Μια βδομάδα ή δύο εκτός. Δέχθηκε μια δυνατή κλωτσιά, αλλά αυτά μπορεί να συμβούν. Ευελπιστούμε να επιστρέψει σύντομα».

Για την εμφάνιση της ΑΕΚ σε επιθετικό και αμυντικό κομμάτι και αν έπιασε το τέλειο: «Δεν είμαι ποτέ απολύτως ικανοποιημένος. Δεν παίξαμε τέλεια, θέλω πάντα να βελτιωνόμαστε. Είμαι ικανοποιημένος, παίξαμε με σταθερότητα, με ή χωρίς την μπάλα. Στα τέσσερα τελευταία ματς είχαμε μέσο όρο 27 προσπάθειες στην επίθεση Δημιουργούμε, δεν δεχόμαστε πολλές φάσεις, είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο».

Για το αν η ΑΕΚ προλαβαίνει να είναι έτοιμη για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μετά από τέτοια έντονα συναισθήματα και το σκεπτικό του γιατί δεν ζήτησε αναβολή: «Κανείς δεν έχει μιλήσει για αναβολή. Το είχα αναφέρει και το καλοκαίρι. Ποτέ δεν ήθελα αναβολές. Έχω 25 παίκτες που προπονούνται σκληρά, ποιο το μήνυμα στους παίκτες αν κάνουμε κάτι τέτοιο λόγω κάποιων απουσιών. Επίσης το πρόγραμμα είναι βαρύ. Το σημαντικό είναι να έχουμε μια καλή ξεκούραση και αυτό γίνεται μέσα από τα θετικά συναισθήματα. Δεν θα γυρίσουμε απόψε στην Αθήνα, θα επιστρέψουμε αύριο και με την επιστροφή θα πάμε για προπόνηση. Έπειτα θα έχουμε άλλη μια το Σάββατο και την Κυριακή θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας απέναντι στον Παναθηναϊκό».