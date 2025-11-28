Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Αγωνία για Ζίνι | Τι είπε ο Νίκολιτς για τον τραυματισμό του Ανγκολέζου

INTIME SPORTS

Στον δεύτερο αγώνα του μετά την επιστροφή στην ενεργό δράση, ο Ζίνι αποχώρησε υποβασταζόμενος, προκαλώντας ανησυχία στην ΑΕΚ. – Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον τραυματισμό του Ανγκολέζου.

«Συναγερμός» στην ΑΕΚ, καθώς ο Ζίνι έγινε αλλαγή λίγο πριν το φινάλε του αγώνα με τη Φιορεντίνα.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός μπήκε στο 65ο λεπτό, έκανε… άνω – κάτω την άμυνα των «βιόλα» κι είχε δοκάρι, όμως, στάθηκε άτυχος. Ο τραυματισμός του φάνηκε να είναι στο γόνατο, κάτι που, πάντως, θα ξεκαθαρίσει από την Παρασκευή (28/11), όπως και το μέγεθος του προβλήματος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, πάντως, στις δηλώσεις που έκανε στην CosmoteTV ήταν καθησυχαστικός, μεταφέροντας την πρώτη εικόνα, λέγοντας: «Τα πρώτα νέα για τον Ζίνι δεν είναι ανησυχητικά αλλά ίσως μείνει εκτός για μια εβδομάδα με δέκα μέρες».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκολιτς:

«Θα πω μεγάλο μπράβο στους παίκτες και στον κόσμο τόσο που ήταν στο γήπεδο, όσο και σε εκείνους που έμειναν απ' έξω. Αυτή η εμφάνιση είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις. Έχουν ανέβει οι ρυθμοί και οι παίκτες έχουν προσαρμοστεί. Έχουμε μια μέρα να το απολαύσουμε και μετά θα προετοιμαστούμε για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

Οι παίκτες προπονούνται αλλά από την ένταση βγαίνουν τραυματισμοί. Ξέρετε πως μου αρέσει να παίζω με δυο φορ αλλά μείναμε με έναν φορ. Τα πρώτα νέα για τον Ζίνι δεν είναι ανησυχητικά αλλά ίσως μείνει εκτός για μια εβδομάδα με δέκα μέρες. Θα δουλέψουμε και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για το ματς με τον Παναθηναϊκό».