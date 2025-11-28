Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ανέβασαν κι άλλο την Ελλάδα
Onsports Team 28 Νοεμβρίου 2025, 00:57
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ανέβασαν κι άλλο την Ελλάδα

Διατηρεί τις ελπίδες της για τη 10η θέση η Ελλάδα, ξέφυγε κι άλλο από την 12η Πολωνία - Βλέπει ψηλά και η Κύπρος

Ζωντανή στο κυνήγι της 10ης θέσης έμεινε η Ελλάδα, που είδε και τις τρεις ελληνικές ομάδες να μένουν αήττητες και να προσφέρουν πολύτιμους βαθμούς στην κατάταξη της UEFA.

Οι νίκες που πέτυχαν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, αλλά και η ισοπαλία του ΠΑΟΚ πρόσθεσαν 1.000 βαθμούς στην βαθμολογία της χώρας μας, που έφτασε στους 41.312 και μείωσε την απόσταση από την Τσεχία κάτω από τους 3.000 βαθμούς. Παράλληλα μεγάλωσε τη διαφορά από τη 12η Πολωνία.

Η απόσταση θα μπορούσε να είχε μικρύνει ακόμα περισσότερο, όμως οι νίκες της Σπάρτα Πράγας επί της Λέγκια μέσα στην Πολωνία και της Σίγκμα Όλομουτς επί της Τσέλιε ήταν σωτήριες για τους Τσέχους.

Την ίδια στιγμή, η νίκη της Ομόνοιας και οι ισοπαλίες για Πάφο και ΑΕΚ Λάρνακας έδωσαν τεράστια ώθηση και στην Κύπρο που πλέον έχει βάσιμες ελπίδες για την 15η θέση και ένα έξτρα ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά και δεύτερη ομάδα στο Champions League.

Αναλυτικά η πενταετής βαθμολογία χωρών της UEFA

10. Τσεχία 44.300 4/5

11. ΕΛΛΑΔΑ 41.312 4/5

12. Πολωνία 40.375 4/4

13. Νορβηγία 38.387 2/5

14. Δανία 37.981 2/4

15. Ελβετία 33.100 3/5

16. Αυστρία 32.850 3/5

17. Κύπρος 32.787 3/4

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

CHAMPIONS LEAGUE

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

22:00: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός

EUROPA LEAGUE

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

19:45: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ

22:00: Παναθηναϊκός - Πλζεν

CONFERENCE LEAGUE

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

19:45: Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ

Tι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε θέση αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 2027-28

10Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: League phase Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11Η-12Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13Η-14Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

17Η-22Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1: Με masterclass του Μπενίτεθ «βλέπει» τα νοκ άουτ του Europa League

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1: Με masterclass του Μπενίτεθ «βλέπει» τα νοκ άουτ του Europa League
EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Έχασε μεγάλη ευκαιρία για νίκη οκτάδας

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Έχασε μεγάλη ευκαιρία για νίκη οκτάδας
CONFERENCE LEAGUE

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Μάγκικο «διπλό» και… πέταξε για την οκτάδα του Conference League!

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Μάγκικο «διπλό» και… πέταξε για την οκτάδα του Conference League!

Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League
10 λεπτά πριν Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, Μπενίτεθ: «Έχω ιδέες στο μυαλό μου, χρειάζεται πίστη για να εφαρμοστούν»
28 λεπτά πριν Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, Μπενίτεθ: «Έχω ιδέες στο μυαλό μου, χρειάζεται πίστη για να εφαρμοστούν»
CONFERENCE LEAGUE
Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Αγωνία για Ζίνι | Τι είπε ο Νίκολιτς για τον τραυματισμό του Ανγκολέζου
39 λεπτά πριν Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Αγωνία για Ζίνι | Τι είπε ο Νίκολιτς για τον τραυματισμό του Ανγκολέζου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ανέβασαν κι άλλο την Ελλάδα
43 λεπτά πριν Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ανέβασαν κι άλλο την Ελλάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved