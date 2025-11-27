ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Έχασε μεγάλη ευκαιρία για νίκη οκτάδας

Onsports Team

Ο «δικέφαλος» ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 89’ και πλήρωσε μια στιγμή αδράνειας με αποτέλεσμα να ισοφαριστεί – Ισόβαθμος με τους Νορβηγούς που έχασαν και πέναλτι.

Μερικά λεπτά μακριά από το καθοριστικό βήμα οκτάδας, έμεινε ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» έμεινε στο 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Αποτέλεσμα που τον έστειλε στους 8 βαθμούς, όσους έχει και η Νορβηγική ομάδα.

Οι Θεσσαλονικείς είδαν τον Παβλένκα να αποκρούει το πέναλτι των φιλοξενούμενων και πήραν προβάδισμα στο δεύτερο μέρος με τον Ιβανούσετς. Κι ενώ ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν μια μεγάλη και καθοριστική νίκη, στο 89’ μια στιγμή αδράνειας έφερε την ισοφάριση.

Όλα αυτά σε ένα ματς που ο ρυθμός δεν ήταν ο καλύτερος, οι Σκανδιναβοί το πήγαν στα μέτρα τους και ο ΠΑΟΚ μόνο στα ξεσπάσματα που… πάταγε γκάζι και ανέβαζε ταχύτητα, φανέρωνε την ποιοτική του ανωτερότητα. Κάτι που δεν ήταν αρκετό τελικά για να πάρει τους τρεις βαθμούς. Πάντως ακόμη και με τη χαμένη αυτή ευκαιρία, τα πάντα είναι στα… πόδια της ελληνικής ομάδας.

Το φιλμ του αγώνα

16’ O Σόρενσεν μπήκε στην περιοχή και ο Μεϊτέ τον ανέτρεψε. Ο διαιτητής υπέδειξε το σημείο του πέναλτι.

18’ Την εκτέλεση ανέλαβε ο Κέρβινγκ, με τον Παβλένκα να κάνει εξαιρετική απόκρουση και να σώζει την ομάδα του.

22’ Δυνατό σουτ του Μπιάνκο εκτός περιοχής, με τον Ντίνγκελαντ να διώχνει με υπερένταση.

24’ Ωραία προσπάθεια του Ζίβκοβιτς και σέντρα του Σέρβου, ο Τάισον πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

32’ Προσποίηση και επέλαση του Τάισον από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε από διαγώνια θέση, με τον Ντίνγκελαντ να διώχνει.

38’ Ο Κένι έκανε τη σέντρα, πετάχτηκε ο Γιακουμάκης, αλλά ο Ντίνγκελαντ με διπλή προσπάθεια κράτησε το μηδέν.

48’ Επικίνδυνο γύρισμα του Σόρενσεν, με την μπάλα να φεύγει τελικά άουτ.

64’ ΓΚΟΛ: Ο Μιχαηλίδης έκανε τη σέντρα στον Γιακουμάκη που έγινε κάτοχος, άφησε στον Τάισον, αυτός βρήκε εντός περιοχής τον Ιβανούσετς που από διαγώνια θέση πλάσαρε ωραία για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 1-0!

68’ Ο Ζίβκοβιτς έστρωσε στον Ιβανούσετς λίγο έξω απ’ την περιοχή, ο Κροάτης πλάσαρε με τον τερματοφύλακα της Μπραν να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

71’ Απ’ ευθείας εκτέλεση φάουλ του Κάστρο από τον άξονα, εντυπωσιακή επέμβαση του Παβλένκα.

84’ Μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, με τον Ντράγκνσνες να παίρνει την κοντινή κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα άουτ.

88’ Ο Χάαλαντ έγινε κάτοχος εντός περιοχής, από πλάγια θέση δοκίμασε να πλασάει, με τον Παβλένκα να διώχνει σε κόρνερ.

89’ Γκολ: Η Μπραν ισοφάρισε μετά από το κόρνερ, η μπάλα έφτασε τελικά στον Σόρενσεν που έκανε τη σέντρα και ο Κέρβινγκ με το στήθος απ’ τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία)

Κίτρινες: Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ – Σόρενσεν.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (62’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον (79’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (84’ Τσάλοφ).

ΜΠΡΑΝ (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Σέρι Λάρσεν (72’ Ντε Ρέβε), Ντράγκσνες (87’ Σόλτβελντ), Κέρβινγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (77’ Πέντερσεν), Μάθισεν (72’ Φιν), Χολμ, Κάστρο (71’ Χάαλαντ).