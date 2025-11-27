Eurocup Γυναικών: Νέο «διπλό» ο Παναθηναϊκός και έφυγε για πλέι οφ

Onsports Team

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών των «πράσινων», επικράτησε στην έδρα της Νιόν 89-80 και στρέφει την προσοχή της στα πλέι οφ.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με νίκη την πορεία του στην πρώτη φάση του EuroCup γυναικών. Η ελληνική ομάδα επιβλήθηκε εκτός έδρας της Νιόν με 89-80. Ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις στον 7ο όμιλο με 4 νίκες και 2 ήττες, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση. Η οποία οδηγεί στα πλέι οφ.

Κορυφαία για το «τριφύλλι» η Σεντόνια Πρινς με 25 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ από τις Γαλλίδες ξεχώρισε η Ιντίρα Βιλόλο Ντος Σάντος με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 29-25, 42-41, 56-64, 80-89

ΝΙΟΝ (Μοράντ): Κόφι 10, Φόρμαν 11 (2), Μαργκό 11 (3), Ντος Σάντος 18 (4), Ούρο-Νιγί 17 (1), Τακί, Ρόμπινσον 13 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 13 (1), Γαλανόπουλος 15 (3), Πολυμένη, Βίτολα 4, Χατζηλεοντή 16, Κριμίλη 10 (2), Χατζηγιακουμή 6 (2), Πρινς 25.