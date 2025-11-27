Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Το γκολ του Σφιντέρσκι μετά από εξαιρετική συνεργασία - Βίντεο

Οnsports Τeam

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς : Δείτε το υπέροχο γκολ με το οποίο ο Κάρολ Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση με τη Στουρμ Γκρατς και στο 19ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ.

Τετέ και Καλάμπρια συνεργάστηκαν εξαιρετικά από δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Ζαρουρί από αριστερά, ο οποίος έβγαλε σέντρα - ποίημα με το δεξί και ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΓΚΟΛ: