Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας
Onsports Team 12 Ιανουαρίου 2026, 05:06
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

Κλειστά αναμένεται να παραμείνουν αύριο (12/01) τα σχολεία σε ορισμένες περιοχές της χώρας

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, τα σχολεία σε κάποιες περιοχές της χώρας, λόγω του κύματος ψύχους, του χιονιά και των χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσυν.

Δήμος Φλώρινας

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας, Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Αμυνταίου

Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίουμ Ιωάννη Λιάση, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου θα παραμείνουν επίσης κλειστά, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Πρεσπών

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών, τη Δευτέρα, με απόφαση του Δημάρχου, Γιώργου Στεργίου, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

 



