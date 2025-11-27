Ομάδες

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ο Γκατσίνοβιτς σκόραρε μετά από εννιά μήνες! (βίντεο)
EUROKINISSI
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 23:07
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ο Γκατσίνοβιτς σκόραρε μετά από εννιά μήνες! (βίντεο)

Δείτε το γκολ με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται της Φιορεντίνα, στην αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά – πάσα του Πήλιου μετά τη σέντρα του Πινέδα κι έκανε το 0-1 στο 35ο λεπτο.

Ο Σέρβος έβαλε έτσι τέλος στην ατυχία του και βρήκε δίχτυα μετά από εννιά μήνες. Το προηγούμενο γκολ του ήταν στις 23 Φεβρουαρίου στο 3-0 επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Δείτε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα, Φιορεντίνα - ΑΕΚ

UECL: Φιορεντίνα-ΑΕΚ | Το 0-1 για την ΑΕΚ με τον Γκατσίνοβιτς!



