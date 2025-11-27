Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Το γκολ του Καλάμπρια μετά από ασύλληπτη ενέργεια - Βίντεο

Onsports Team

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς : Δείτε το πανέμορφο γκολ του Νταβίντε Καλάμπρια στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Στο 74ο λεπτό ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ με 2-1 κόντρα στη Στουρμ Γκρατς.

Μετά από συνεργασία Πάντοβιτς και Μπακασέτα, η μπάλα έφτασε στον Καλάμπρια, ο οποίος με εντυπωσιακή ντρίπλα μέσα στην περιοχή ξεμαρκαρίστηκε και με σουτ με το εξωτερικό έβαλε ένα υπέροχο γκολ.

Ηταν μάλιστα το πρώτο του Ιταλού αμυντικού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΓΚΟΛ: