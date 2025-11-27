LIVE Φιορεντίνα – ΑΕΚ: H «μάχη» για τη League Phase του Conference League

AEK FC

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Φιορεντίνα – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική του League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ δίνει το δυσκολότερο παιχνίδι της στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης, καθώς αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Η «Ένωση» θέλει να καλύψει το… χάμενο έδαφος που έφερε η απώλεια βαθμών κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς.

Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να κάνει την υπέρβαση και να πάρει αποτέλεσμα στη Φλωρεντία, ώστε να βρεθεί πιο κοντά στην πρόκριση, αλλά και να διατηρήσει τις πιθανότητες για παρουσία στην πρώτη οκτάδα, που δίνει απ’ ευθείας εισιτήριο στους «16».

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν στο πλάι τους τον κόσμο τους, ο οποίος θα δώσει δυναμικό «παρών» στο «Αρτέμιο Φράνκι». Με προσωπικές κινήσεις του Μάριου Ηλιόπουλου, η ΠΑΕ εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια.

Οι «βιόλα» βρίσκονται σε μία από τις πιο περίεργες και δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών. Μετά το κακό ξεκίνημα στη Serie A, παραμένουν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και φτάνουν στο ματς της Πέμπτης με νέο προπονητή στον πάγκο.

Ο Πάολο Βανόλι έκανε το ντεμπούτο του στην ισοπαλία με τη Γιουβέντους και απέναντι στην ΑΕΚ θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Φιορεντίνα – ΑΕΚ