Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια – Ο τρόπος διάθεσής τους

Με προσωπικές κινήσεις του Μάριου Ηλιόπουλου, η ΑΕΚ εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τον αγώνα κόντρα στη Φιορεντίνα, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η «Ένωση» είχε εξασφαλίσει 1.100 εισιτήρια για τους οπαδούς της, αριθμός, όμως, που αποδείχθηκε μικρός.

Στη Φλωρεντία ταξίδεψαν τουλάχιστον 2.000 φίλοι της ΑΕΚ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο με προσωπικές ενέργειες να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπάρξουν έξτρα εισιτήρια για τους «κιτρινόμαυρους». Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ στο επίσημο γεύμα που έγινε μεταξύ των δύο ομάδων, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πάει στο γήπεδο αν δεν δοθούν επιπλέον εισιτήρια.

Οι κινήσεις του Μάριου Ηλιόπουλου απέδωσαν καρπούς, καθώς η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι εξασφάλισε επιπλέον αριθμό εισιτηρίων, ο οποίος αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού που αρχικά εδικαιούτο για τον συγκεκριμένο αγώνα, ήτοι 110 έξτρα εισιτήρια.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης» είχε επαφή και με τον Δήμο της Φλωρεντίας, ώστε να υπάρξει ένας χώρος για να μπει γιγαντοοθόνη, για όσους οπαδούς της ομάδας δεν μπουν στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι εξασφάλισε για τον σημερινό αγώνα με τη Φιορεντίνα επιπλέον αριθμό εισιτηρίων, ο οποίος αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού που αρχικά εδικαιούτο για τον συγκεκριμένο αγώνα.



Τα επιπλέον αυτά εισιτήρια θα τεθούν σε κυκλοφορία διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο στις 16.21 ώρα Ελλάδας και θα υπάρχει ο περιορισμός της αγοράς ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ εισιτηρίων.



https://www.ticketmaster.gr/aek/showProductList.html»