Παρτίζαν: Αποχή από το γήπεδο κάνουν οι οργανωμένοι οπαδοί λόγω Ομπράντοβιτς

Θύελλα αντιδράσεων στις τάξεις των οπαδών της Παρτίζαν μετά την παράιτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν.

Παρά την απόφαση του ΔΣ του συλλόγου να προσπαθήσει να μεταπείσει τον Σέρβο προπονητή, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας «βράζουν» με τη διοίκηση.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Sportklub, ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ οργανωμένων οπαδών της Παρτίζαν, με 60.000 ακολούθους στο Instagram και 30.000 στο Facebook, έγραψε σε ανακοίνωση του: «Μποϊκοτάρουμε τα παιχνίδια λόγω της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς».

Οι εξελίξεις στον οργανισμό του Βελιγραδίου «τρέχουν» με αμείωτο ρυθμό και η «Crno-Bele Novosti» ξεκινά να απέχει επίσημα από τους αγώνες και τα αθλητικά γεγονότα του συλλόγου, του οποίου οι ηγέτες δεν στάθηκαν στο πλευρό του προπονητή τους, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση τους το μποϊκοτάζ θα κρατήσει μέχρι να πραγματοποιηθούν πραγματικές αλλαγές στον σύλλογο.