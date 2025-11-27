Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 18:30
BET

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Άρτα, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 7 αγώνες από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπαιξε το σύστημα 6-7 και κέρδισε 22.619,59 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στο Σκορ 6 από το Turffontein, ένας νικητής κέρδισε 1.730 ευρώ.

***

Εταιρικό προφίλ

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως.

Ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή και διαχείριση αριθμοπαιχνιδιών, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητες του.

Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά την ελληνική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: «Έχουμε φιλοδοξίες, να κάνουμε το καθήκον μας στο Conference League» - Όσα δήλωσε ο Ριμπαλτα
2 λεπτά πριν ΑΕΚ: «Έχουμε φιλοδοξίες, να κάνουμε το καθήκον μας στο Conference League» - Όσα δήλωσε ο Ριμπαλτα
EUROLEAGUE
Μιχαΐλοβιτς: «Θα κάνω τα πάντα για να μείνει ο Ομπράντοβιτς»
3 λεπτά πριν Μιχαΐλοβιτς: «Θα κάνω τα πάντα για να μείνει ο Ομπράντοβιτς»
CHAMPIONS LEAGUE
Σοκαριστική αποκάλυψη Κοπεγχάγης: Δέχτηκε απειλές θανάτου ο Κοτάρσκι μετά το ματς με την Καϊράτ
14 λεπτά πριν Σοκαριστική αποκάλυψη Κοπεγχάγης: Δέχτηκε απειλές θανάτου ο Κοτάρσκι μετά το ματς με την Καϊράτ
EUROLEAGUE
Παράνοια για Ομπράντοβιτς: LIVE η υποδοχή στο αεροδρόμιο από χιλιάδες οπαδούς της Παρτίζαν
25 λεπτά πριν Παράνοια για Ομπράντοβιτς: LIVE η υποδοχή στο αεροδρόμιο από χιλιάδες οπαδούς της Παρτίζαν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved