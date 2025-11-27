Μεταγραφές: Στην ΑΕΚ ο Τζιάν Κλαβέλ

AEK BC

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζιάν Κλαβέλ, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 32χρονος Πορτορικανός είναι ο εκλεκτός του Ντράγκαν Σάκοτα για την ενίσχυση της περιφέρειας.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια ως το φινάλε της σεζόν, με τον Κλαβέλ να επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από τέσσερα χρόνια. Το 2021 είχε φορέσει τη φανέλα του Προμηθέας, με τον οποίο είχε 15.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ κι 1.4 ασίστ σε 11 αγώνες.

Τη φετινή σεζόν ξεκίνησε στη ρουμάνικη Βάλτσεα, με την οποία μέτρησε 26.5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ σε δύο αγώνες στο FIBA Europe Cup.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η AEK BC ανακοινώνει, ότι συμφώνησε με τον Τζιάν Κλαβέλ (Gian Clavell, 32 χρ., 1μ93).

Ο διεθνής Πορτορικανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (27/11) συμβόλαιο, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Τζιάν Κλαβέλ γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1993 στο Πουέρτο Ρίκο και αποφοίτησε από το Colorado State University.

Ο Πορτορικανός ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στους Brujos de Guayama. Τη σεζόν 2017-2018 υπέγραψε στους Dallas Mavericks και κατέγραψε 7 συμμετοχές στο NBA, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε στους Texas Legends της G-League.

Έπειτα πέρασε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και αγωνίστηκε με τα χρώματα της Sakarya στην Τουρκία, ενώ τη σεζόν 2018-2019 αγωνίστηκε στην Ισπανία (ACB) και συγκεκριμένα στην Estudiantes, με μέσο όρο 12,5 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ ανά 22,5 λεπτά συμμετοχής.

Τη σεζόν 2019-2020 με τη φανέλα της Bursaspor στην Τουρκία κατέγραψε 18,7 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ την περίοδο 2020-2021 αγωνίστηκε στη ρωσική Avtodor Saratov, με 16,2 πόντους μ.ό. και ποσοστό άνω του 40% στο τρίποντο. Τον Απρίλιο του 2021 μετακόμισε στην Ελλάδα για να ενισχύσει τον Προμηθέα Πάτρας στα playoffs της Basket League.

Μετά το σύντομο πέρασμα από τα μέρη μας, αγωνίστηκε στην ουκρανική Μπουντιβέλνικ τη σεζόν 2021-2022 (26,4 π.,5.1ρ., 4.6ασ.), ενώ τη διετία 2022-2024 φόρεσε τη φανέλα της ουκρανικής Προμετέι, καταγράφοντας 33 συμμετοχές στο Eurocup, με 13,9 πόντους, 1,9 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 0.9 κλεψίματα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Γρανάδα, όπου σε 20 αναμετρήσεις, είχε κατά μ.ό. 9,6 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά παιχνίδι.

Την εφετινή σεζόν είχε βραχύβιο πέρασμα από το πρωτάθλημα της Ρουμανίας με τη Βαλτσέα, ενώ πρόλαβε να αγωνιστεί σε δύο αναμετρήσεις του FIBA Europe Cup με 26,5 πόντους, 5,5 ασίστ και 3 ριμπάουντ κατά μ.ό., με 52,9% στο τρίποντο.

Με την Εθνική Πουέρτο Ρίκο, έχει 41 συμμετοχές με 12 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά αγώνα, ενώ το καλοκαίρι αγωνίστηκε στο FIBA Americup και είχε 14,3 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 3,5 ριμπάουντ στα 4 ματς που έδωσε η Εθνική του ομάδα στη διοργάνωση.

Τζιάν, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»!»