Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Οδηγίες για όσους βρεθούν απόψε στο ΟΑΚΑ
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 18:21
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες για τους φιλάθλους της που θα δώσουν το «παρών» στο ΟΑΚΑ για το ματς με την Στουρμ Γκρατς.

Η ώρα για τη σέντρα του κρίσιμου αγώνα του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς πλησιάζει και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την προσέλευση του κόσμου. 

Η ανακοίνωση:

«Απόψε στις 10 μ.μ. ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Ολυμπιακό Στάδιο για την αναμέτρηση της League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Sturm Graz. Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία του κόσμου, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

  • Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 19:00. Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο τόσο καλύτερα θα είναι.
  • Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει απαραίτητα, πριν τον ελεγχο εισιτηρίων, να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr, ειδάλλως η είσοδός σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή.
  • Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο σε κανένα μη κάτοχο εισιτηρίου, ακόμα και σε παιδιά.

Στο γήπεδο θα λειτουργούν οι εξής προέλεγχοι των εισιτηρίων και ταυτοπροσωπίας:

  • Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 20, 21, 22, 23, 24, 26 θα διέρχονται από τους προελέγχους Π19 και Π20. Οι ως άνω θύρες μπορούν να εξυπηρετούνται και από τον προέλεγχο της Π 1-35, ωστόσο προτείνεται να ακολουθούν τους προελέγχους Π19 και Π20 για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.
  • Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών  1, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28 θα διέρχονται από τον προέλεγχο Π1-35.
  • Οι κάτοχοι εισιτηρίων της θύρας 29 θα διέρχονται από την Πύλη Β.

O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών».



