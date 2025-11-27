Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Οδηγίες για όσους βρεθούν απόψε στο ΟΑΚΑ

Η ώρα για τη σέντρα του κρίσιμου αγώνα του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς πλησιάζει και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την προσέλευση του κόσμου.

Η ανακοίνωση:

«Απόψε στις 10 μ.μ. ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Ολυμπιακό Στάδιο για την αναμέτρηση της League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Sturm Graz. Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία του κόσμου, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 19:00 . Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο τόσο καλύτερα θα είναι.

. Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο τόσο καλύτερα θα είναι. Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει απαραίτητα, πριν τον ελεγχο εισιτηρίων, να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr, ειδάλλως η είσοδός σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή.

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο σε κανένα μη κάτοχο εισιτηρίου, ακόμα και σε παιδιά.

Στο γήπεδο θα λειτουργούν οι εξής προέλεγχοι των εισιτηρίων και ταυτοπροσωπίας:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 20, 21, 22, 23, 24, 26 θα διέρχονται από τους προελέγχους Π19 και Π20. Οι ως άνω θύρες μπορούν να εξυπηρετούνται και από τον προέλεγχο της Π 1-35, ωστόσο προτείνεται να ακολουθούν τους προελέγχους Π19 και Π20 για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 1, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28 θα διέρχονται από τον προέλεγχο Π1-35.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων της θύρας 29 θα διέρχονται από την Πύλη Β.

O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών».