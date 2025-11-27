Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Οδηγίες για όσους βρεθούν απόψε στο ΟΑΚΑ

Η ανακοίνωση:
«Απόψε στις 10 μ.μ. ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Ολυμπιακό Στάδιο για την αναμέτρηση της League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Sturm Graz. Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία του κόσμου, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
- Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 19:00. Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο τόσο καλύτερα θα είναι.
- Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει απαραίτητα, πριν τον ελεγχο εισιτηρίων, να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr, ειδάλλως η είσοδός σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή.
- Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο σε κανένα μη κάτοχο εισιτηρίου, ακόμα και σε παιδιά.
Στο γήπεδο θα λειτουργούν οι εξής προέλεγχοι των εισιτηρίων και ταυτοπροσωπίας:
- Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 20, 21, 22, 23, 24, 26 θα διέρχονται από τους προελέγχους Π19 και Π20. Οι ως άνω θύρες μπορούν να εξυπηρετούνται και από τον προέλεγχο της Π 1-35, ωστόσο προτείνεται να ακολουθούν τους προελέγχους Π19 και Π20 για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.
- Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 1, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28 θα διέρχονται από τον προέλεγχο Π1-35.
- Οι κάτοχοι εισιτηρίων της θύρας 29 θα διέρχονται από την Πύλη Β.
O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών».