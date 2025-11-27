EuroLeague: Οριστική απόφαση για άμεση επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ

Οnsports Τeam

Το σημερινό Δ.Σ. της EuroLeague αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή των εντός έδρας αγώνων των Μακάμπι και Χάποελ στις φυσικές τους έδρες στο Ισραήλ.

Μετά από πάρα πολύ καιρό Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζουν βαλίτσες για την επιστροφή τους στις φυσικές τους έδρες.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες στο σημερινό Δ.Σ. της EuroLeague αποφασίστηκε ομοφώνως η επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ και μάλιστα άμεσα. Από τον επόμενο μήνα.

Αυτό ήταν κάτι που είχε συζητηθεί και στο προηγούμενο Δ.Σ. και τότε οι ομάδες είχαν αποφασίσει να δώσουν λίγο χρόνο ακόμα για να δουν τις εξελίξεις στο μέτωπο Ισραήλ-Παλαιστίνης και σήμερα πάρθηκε η απόφαση που άπαντες ανέμεναν στο Ισραήλ.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός στις 22 Ιανουαρίου του 2026 εθα ταξιδέψει στο Τελ Αβίβ για την αναμέτρηση με την Μακάμπι, ενώ στις 2 Απριλίου είναι προγραμματισμένος ο εκτός έδρας αγώνας με τη Χάποελ.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει ήδη δώσει τον εκτός έδρας αγώνα του με τη Μακάμπι στο Βελιγράδι, με την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Χάποελ να είναι προγραμματισμένη για τις μια εβδομάδα αργότερα από αυτήν με τους "πράσινους", στις 9 Απριλίου.