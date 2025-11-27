Ομάδες

Μιχαΐλοβιτς: «Θα κάνω τα πάντα για να μείνει ο Ομπράντοβιτς»
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 19:22
EUROLEAGUE

Μιχαΐλοβιτς: «Θα κάνω τα πάντα για να μείνει ο Ομπράντοβιτς»

Ο Πρόεδρος της Παρτιζάν με δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως είναι διατεθειμένος να κάνει ότι χρειαστεί προκειμένου να αλλάξει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς την απόφασή του και να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου. 

Ο αναβρασμός που έχει επιφέρει στις τάξεις των οπαδών της Παρτιζάν η απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ταρακούνησε τη διοίκηση της ομάδας, η οποία ξεκαθάρισε πως δεν κάνει δεκτή την παραίτηση του Σέρβου τεχνικού. Μάλιστα λίγο μετά το τέλος του Δ.Σ. της ομάδας, ο πρόεδρος Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, μίλησε στο «Sportal» και τόνισε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα ο «Ζοτς».

«Προσωπικά, η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με συγκλόνισε, όπως συγκλόνισε και πολλούς οπαδούς της Παρτιζάν. Έκανα τα πάντα για να τον φέρω πίσω στην Παρτιζάν και σήμερα κάνω τα πάντα για να μείνει εκεί που τον αγαπάμε και τον υποστηρίζουμε! Προτιμώ ένα πρωτάθλημα με τον Ζέλικο από έξι τίτλους Euroleague χωρίς αυτόν. Χθες, η ελπίδα ακόμα σιγόκαιγε μέσα μου, παρόλο που όλα φαινόταν τελειωμένα. Ειλικρινά ελπίζω ότι θα αποδεχτεί την απόφασή μας και θα συνεχίσει να εργάζεται στον σύλλογο» ανέφερε.


