Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - Μπραν: Η αναμέτρηση της Τούμπας για το Europa League
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 19:33
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - Μπραν: Η αναμέτρηση της Τούμπας για το Europa League

ΠΑΟΚ - Μπραν: Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης της Τούμπας για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στο μεγάλο στόχο της 8άδας, θέλει να πάρει απόψε (27/11, 19:45) ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπραν.

Ο «δικέφαλος» απέναντι στους Νορβηγούς θέλει να δείξει τη γνωστή ορμητικότητα που έχει στην έδρα του, για ένα αποφασιστικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου που δεν έχει τον Κωνσταντέλια στην διάθεσή του, ξεκινά με τον Μπιάνκο και τον Ιβανούσετς στην ενδεκάδα.

Ο Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Κένι, Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, με τους Μιχαηλίδη και Κεντζιόρα στόπερ. Μεϊτέ και Μπιάνκο στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Ιβανούσετς θα έχει ρόλο οργανωτή, με τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής. Κορυφή στην επίθεση ο Γιακουμάκης.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Μπραν:

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Λατρεία για Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι – Δεν είπε κουβέντα στο αεροδρόμιο
10 λεπτά πριν Λατρεία για Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι – Δεν είπε κουβέντα στο αεροδρόμιο
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Μεγάλη έκπληξη στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ
11 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Μεγάλη έκπληξη στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ - Μπραν: Η σωτήρια επέμβαση του Παβλένκα στο πέναλτι των Νορβηγών - Βίντεο
19 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - Μπραν: Η σωτήρια επέμβαση του Παβλένκα στο πέναλτι των Νορβηγών - Βίντεο
EUROLEAGUE
Euroleague: Αντίδραση από τους Τούρκους, Φενέρ και Εφές αρνούνται να παίξουν στο Ισραήλ
48 λεπτά πριν Euroleague: Αντίδραση από τους Τούρκους, Φενέρ και Εφές αρνούνται να παίξουν στο Ισραήλ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved