LIVE CHAT ΠΑΟΚ - Μπραν: Η αναμέτρηση της Τούμπας για το Europa League

ΠΑΟΚ - Μπραν: Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης της Τούμπας για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στο μεγάλο στόχο της 8άδας, θέλει να πάρει απόψε (27/11, 19:45) ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπραν.

Ο «δικέφαλος» απέναντι στους Νορβηγούς θέλει να δείξει τη γνωστή ορμητικότητα που έχει στην έδρα του, για ένα αποφασιστικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου που δεν έχει τον Κωνσταντέλια στην διάθεσή του, ξεκινά με τον Μπιάνκο και τον Ιβανούσετς στην ενδεκάδα.

Ο Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Κένι, Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, με τους Μιχαηλίδη και Κεντζιόρα στόπερ. Μεϊτέ και Μπιάνκο στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Ιβανούσετς θα έχει ρόλο οργανωτή, με τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής. Κορυφή στην επίθεση ο Γιακουμάκης.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Μπραν: