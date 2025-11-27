Ομάδες

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Επιστροφή Περέιρα στην ενδεκάδα μετά από 105 ημέρες | Οι επιλογές του Νίκολιτς
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 27 Νοεμβρίου 2025, 21:09
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Επιστροφή Περέιρα στην ενδεκάδα μετά από 105 ημέρες | Οι επιλογές του Νίκολιτς

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ, ενόψει του αγώνα με τη Φιορεντίνα, για την 4η αγωνιστική του Conference League - Φανέλα βασικού μετά από 105 ημέρες πήρε ο Ρομπέρτο Περέιρα.

Η ΑΕΚ δίνει το δυσκολότερο παιχνίδι της στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης, καθώς αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Η «Ένωση» θέλει να καλύψει το… χάμενο έδαφος που έφερε η απώλεια βαθμών κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς.

Ο Ρομπέρτο Περέιρα βρίσκεται στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα, κάτι που είχε να συμβεί από τον αγώνα με τον Άρη Λεμεσού, στις 14 Αυγούστου.

Ο Αργεντινός μέσος επιστρέφει μετά από 105 ημέρες στη βασική ενδεκάδα, στην οποία βρίσκεται κι ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Φιορεντίνα τη σεζόν 2022/23.

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Περέιρα, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Μαρίν, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.

Η ενδεκάδα της Φιορεντίνα: Ντε Χέα, Πόνγκρασιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι, Φορτίνι, Μαντραγκόρα, Εντούρ, Νικολούτσι, Παρίσι, Γκούντμουντσον, Τζέκο, ενώ στον πάγκο είναι οι: Λετσερίνι, Μαρτινέλι, Σομ, Μάρι, Κεν, Φατσίνι, Κόσπο, Ρίτσαρντσον, Βίτι, Φατζόλι, Κουάντιο, Πίκολι.



