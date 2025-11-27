Ομάδες

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Μεγάλη έκπληξη στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 20:49
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Μεγάλη έκπληξη στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Δείτε τις επιλογές που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα των «πράσινων», στην αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (27/11, 22:00) στο ΟΑΚΑ την αυστριακή Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Στόχος των «πράσινων» είναι να πάρουν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη στη League Phase, να φτάσουν τους 9 βαθμούς και να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίσει, καθώς δεν υπολογίζει στους Σιώπη, Κυριακόπουλο, Σάντσες, Λαφόν, Πελίστρι και Ντέσερς.

Η μεγάλη έκπληξη του Ισπανού είναι πως δεν έχει καθαρόαιμο αριστερό μπακ στο ματς και μένει να δούμε αν θα αγωνιστεί εκεί ο Τουμπά ή θα παίξει με τριάδα στα στόπερ και τον Ζαρουρί σε όλη την πλευρά. 

Κάτω απ' τα γκολπόστ του Παναθηναϊκού θα είναι ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, έχοντας μπροστά του ως αμυντική τετράδα τους Ντάβιντε Καλάμπρια (επιστρέφει από μυϊκό τραυματισμό), και Αχμέντ Τουμπά (πιθανότατα ως αριστερό μπακ), με τους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκι Ίνκγασον ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μένει, βέβαια, να δούμε αν αυτός ο σχηματισμός θα μετατραπεί και σε τριάδα στην άμυνα στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν ο Άνταμ Τσέριν στο «6», ο Τάσος Μπακασέτας λίγο πιο μπροστά και ο Φίλιπ Τζούριτσιτς σε ρόλο «10».

Στα «φτερά» της επίθεσης του «τριφυλλιού» θα ξεκινήσουν οι Ματέους Τετέ (δεξιά) και Ανάς Ζαρουρί (αριστερά), ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα πάρει θέση ο Κάρολ Σφιντέρσκι.


