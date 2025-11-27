Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Παιχνίδι μισή… πρόκριση

Οnsports Τeam

Η άμμος στην κλεψύδρα για τη σέντρα του αποψινού αγώνα των «πράσινων» με την Στουρμ αδειάζει (22:00), με τον Ράφα Μπενίτεθ να καταλήγει στα οριστικά του πλάνα και άπαντες στην ομάδα του «τριφυλλιού» να έχουν πλήρη επίγνωση της τεράστιας σημασίας της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε το πιο σημαντικό, μέχρι τον επόμενο, αγώνα της ευρωπαϊκής του πορείας. Οι «πράσινοι» προερχόμενοι από το διπλό στη Σουηδία κόντρα στη Μάλμε, θέλουν να πάρουν ένα ακόμα αποτέλεσμα, να κεφαλοποιήσουν το τρίποντο στη Σουηδία και να κάνουν ένα ακόμα βήμα προς την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Europa League.

Η αποψινή αποστολή του «τριφυλλιού» μόνο εύκολη δεν θα είναι, μιας και από τη μία ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να αντιμετωπίσει πολλά αγωνιστικά προβλήματα και από την άλλη η Στουρμ Γκρατς «καίγεται» για το θετικό αποτέλεσμα.

Η Στουρμ βρίσκεται στην 25η θέση της βαθμολογίας, μετρώντας τέσσερις βαθμούς με συγκομιδή μια νίκη, μια ισοπαλία και δυο ήττες. Οι πρωταθλητές Αυστρίας, ωστόσο δεν έρχονται με τις καλύτερη ψυχολογία στην Αθήνα καθώς προέρχονται από ήττα 3-1 από την Λίντσερ εντός έδρας και συνολικά έχει επτά παιχνίδια χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Την ίδια στιγμή ο Ισπανός τεχνικός θέλει να δει την ομάδα του να παίρνει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα με τον ίδιο στον πάγκο. Και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει τις απουσίες (Σιώπης, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Λαφόν, Πελίστρι) και να ξεκινήσει δυναμικά από το ξεκίνημα. Στα θετικά ο Πέδρο Τιριβέγια είναι στην αποστολή, θα βρίσκεται στον πάγκο και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί αναλόγως με την εξέλιξη του αγώνα, ενώ κανονικά υπολογίζονται οι Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια και Κώτσιρας.

Όσο για την ενδεκάδα; Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να ξεκινήσει με τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολποστ, δεξιά των Κώτσιρα, αριστερά τον Μλαντένοβιτς, Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν στο κέντρο της άμυνας, Τσέρι στο «6», Μπακασέτα στο «8», ο Τζούρσιστς στο «10», αριστερά ο Ζαρουρί, δεξιά ο Τετέ και ένας κα των Σφιντέρσκι – Πάντοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής, Γείτονας.