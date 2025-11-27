Ομάδες

Λατρεία για Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι – Δεν είπε κουβέντα στο αεροδρόμιο
Onsports Team 27 Νοεμβρίου 2025, 20:50
EUROLEAGUE

Λατρεία για Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι – Δεν είπε κουβέντα στο αεροδρόμιο

«Ζέλικο μείνε» φώναζαν χιλιάδες οπαδοί της Παρτιζάν στον Σέρβο προπονητή που αποχώρησε χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο – Αγωνία για την απόφασή του.

Χιλιάδες κόσμου κάθε ηλικίας, περίμενε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου. Ο Σέρβος προπονητής που παραιτήθηκε από τον πάγκο της Παρτίζαν – δεν έγινε δεκτή η παραίτηση από το Δ.Σ. – είχε γίνει γνωστό πως επιστρέφει από την Αθήνα. Όπου παρέμεινε μετά την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Το σύνθημα δόθηκε και στην αίθουσα αφίξεων, μέχρι και τα πάρκινγκ του αεροδρομίου, είχε γεμίσει από φίλους της Παρτιζάν. Οι οποίοι φώναζαν ένα σύνθημα: «Ζέλικο μείνε».

Περίπου στις 19:30 ο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε στην έξοδο αφίξεων. Αμέσως ξέσπασε πανδαιμόνιο, με τους φιλάθλους να φωνάζουν ασταμάτητα «Ζέλικο μείνει» και εκείνον να κάθεται και να τους ακούει.

Απέφυγε να κάνει το παραμικρό σχόλιο και περίπου μετά από 10 λεπτά, με τη βοήθεια της ασφάλειας του αεροδρομίου κατάφερε να αποχωρήσει.

Πλέον η αγωνία όλων στην Παρτίζαν είναι το αν θα αλλάξει απόφαση ο έμπειρος προπονητής, ή αν θα επιμείνει στην παραίτησή του. Κάτι που δε θέλει κανείς στην ομάδα του Βελιγραδίου. Ειδικά ο κόσμος που ήδη έχει προαναγγείλει αποχή από τα επόμενα ματς αν δε μείνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

 



