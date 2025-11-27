Ομάδες

Επέστρεψε ο Γιούρτσεβεν στην εύκολη νίκη της Τουρκίας
Onsports Team 27 Νοεμβρίου 2025, 22:20
ΜΠΑΣΚΕΤ

Επέστρεψε ο Γιούρτσεβεν στην εύκολη νίκη της Τουρκίας

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR αγωνίστηκε μετά από σχεδόν ένα μήνα στο ματς της Εθνικής του με τη Βοσνία (93-71).

Η Τουρκία άρχισε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στον πρώτο της αγώνα μετά τη 2η θέση στο Eurobasket, επικράτησε 93-71 της Βοσνίας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δε συνάντησε δυσκολίες και το ευτυχές για τον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR, είναι πως είδε τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να επιστρέφει στη δράση μετά τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός από τις 2 Νοεμβρίου.

Περίπου ένα μήνα μετά, ο «πράσινος» σέντερ αγωνίστηκε για 15:43, έχοντας 5 πόντους με 2/3 σουτ και 1/2 βολές, ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ. Από την άλλη, ο Τζέντι Όσμαν παρακολούθησε το ματς, όντας εκτός αποστολής καθώς ακόμη δεν είναι έτοιμος μετά το διάστρεμμα που τον ταλαιπωρεί από το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC.

 



