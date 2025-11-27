Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ένταση μεταξύ «κιτρινόμαυρων» οπαδών και αστυνομίας

INTIME SPORTS

Ένταση υπήρξε έξω από το «Αρτέμιο Φράνκι» κατά τη διάρκεια της εισόδου των φίλων της ΑΕΚ στο γήπεδο της Φιορεντίνα, ενόψει του αγώνα για την 4η αγωνιστική του Conference League.

«Άναψαν» τα αίματα πριν από την έναρξη του αγώνα Φιορεντίνα – ΑΕΚ, με την ευθύνη να βαραίνει τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ιταλική αστυνομία δεν επέτρεψε την είσοδο, τουλάχιστον προσωρινά (σ.σ. τελικά μπήκαν λίγα λεπτά πριν τη σέντρα), σε φίλους της «Ένωσης» που είχαν εισιτήρια. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου, με αποτέλεσμα να υπάρξει ταλαιπωρία, κάτι που προκάλεσε ένταση.

Επίσης, η ιταλική αστυνομία έχει «εγκλωβίσει» περίπου 800 φίλους της ΑΕΚ κοντά στη FAN ZONE, μην επιτρέποντας να πάνε σε αυτή για να παρακολουθήσουν το ματς.

Η πλειοψηφία των οπαδών της ΑΕΚ, πάντως, έχουν ήδη πάρει τη θέση τους, δίνοντας ένα «κιτρινόμαυρο» χρώμα στο γήπεδο της Φιορεντίνα. Θυμίζουμε ότι, μετά και τα έξτρα εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ ΑΕΚ, το «παρών» αναμένεται να δώσουν 1.500 φίλοι της ομάδας.