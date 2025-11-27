Φιορεντίνα - ΑΕΚ: FAN ZONE στη Φλωρεντία για όσους δεν έχουν εισιτήριο | Όλες οι λεπτομέρειες

AEK FC

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξασφάλισε τη λειτουργία FAN ZONE, στην οποία οι φίλοι της «Ένωσης» που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, θα μπορέσουν να δουν τον αγώνα με τη Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική του Conference League.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε κατά τη διάρκεια της ημέρας διάφορες προσωπικές ενέργειες για τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» που βρίσκονται στη Φλωρεντία.

Πέρα από την εξασφάλιση έξτρα εισιτηρίων, τα οποία έκαναν «φτερά» σε χρόνο ρεκόρ, είχε επαφή και με τον Δήμο της Φλωρεντίας, ώστε να υπάρξει ένας χώρος για να μπει γιγαντοοθόνη, για όσους οπαδούς της ομάδας δεν μπουν στο γήπεδο.

Οι προσπάθειες του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ απέδωσαν καρπούς και σε αυτή την προσπάθεια, καθώς η «Ένωση» με ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι θα λειτουργήσει FAN ZONE.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους της ομάδας μας που βρίσκονται στην Φλωρεντία και δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για το αποψινό παιχνίδι, ότι μετά απο προσωπικές ενέργειες και επαφές του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου με τους διοργανωτες του αγώνα και τις τοπικές αρχες της πόλης της Φλωρεντίας, εξασφαλίστηκε ότι θα λειτουργήσει FAN ZONE στην οποία, όσοι το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την αναμέτρηση.



Στο σημείο θα λειτουργήσουν καντίνες και θα υπάρχουν τουαλέτες και βρίσκεται πλησίον του σταδίου «Αρτέμιο Φράνκι», στην Piazza Enrico Berlinguer. Πατήστε εδώ για να δείτε τον χάρτη.



Η μετάβαση στη FAN ZONE θα πρέπει να γίνει μέσω των οδών Viale Lingo Affrico και Viale Cialdini».