Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Φτερά», σε χρόνο ρεκόρ, έκαναν τα έξτρα εισιτήρια!
Βαγγέλης Πάτας 27 Νοεμβρίου 2025, 17:50
Μέσα σε λίγα λεπτά εξαντλήθηκαν τα έξτρα εισιτήρια που εξασφάλισε η ΠΑΕ ΑΕΚ, για τον αγώνα του Conference League, κόντρα στη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Η «Ένωση» είχε εξασφαλίσει 1.100 εισιτήρια για τους οπαδούς της, αριθμός, όμως, που αποδείχθηκε μικρός.

Στη Φλωρεντία ταξίδεψαν τουλάχιστον 2.000 φίλοι της ΑΕΚ και με προσωπικές ενέργειες του Μάριου Ηλιόπουλου, η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ εξασφάλισε κάποια έξτρα εισιτήρια για τον κόσμο της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο αριθμός των επιπλέον εισιτηρίων, αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού που αρχικά εδικαιούτο για τον συγκεκριμένο αγώνα, ήτοι 110 έξτρα εισιτήρια.

Η νέα παρτίδα εισιτηρίων που τέθηκε προς διάθεση στις 16:21 έκανε… φτερά σε λιγότερο από δέκα λεπτά!

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πήγαινε στο γήπεδο αν οι γηπεδούχοι δεν έδιναν έξτρα εισιτήρια, ενώ είχε επαφή και με τον Δήμο της Φλωρεντίας, ώστε να υπάρξει ένας χώρος για να μπει γιγαντοοθόνη, για όσους οπαδούς της ομάδας δεν μπουν στο γήπεδο.

