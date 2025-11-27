Παρτιζάν: «Δε συμφωνούμε με την παραίτηση του Ομπράντοβιτς»

Οnsports Τeam

Μετά το τέλος του Δ.Σ. η διοίκηση της Παρτιζάν εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ξεκαθαρίζει τη θέση της τονίζοντας πως δεν κάνει αποδεκτή την παραίτηση του Σέρβου τεχνικού.

Η Παρτίζαν με ανακοίνωσή της επισημοποίησε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην συμφωνήσει την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παρτίζαν με θέμα τη νέα κατάσταση στον Σύλλογο, μετά την χθεσινή αμετάκλητη παραίτηση του προπονητή της πρώτης ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Παρά ταύτα, το Εκτελεστικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του προέδρου Όστογια ​​Μιγιαΐλοβιτς, αποφάσισε ομόφωνα να μην συμφωνήσει με την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του έδωσε την ανεπιφύλακτη υποστήριξή του, με την επιθυμία να παραμείνει ο πρώτος προπονητής της Παρτίζαν και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα που θα έφερναν βελτίωση στα αποτελέσματα των ασπρόμαυρων.

Μετά από αυτή την απόφαση, ο Σύλλογος στράφηκε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του ζήτησε να εξετάσει ξανά την παραίτησή του, να μην παραιτηθεί και να συνεχίσει το έργο του”.