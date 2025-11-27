Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ομέρ Γιουρτσέβεν: Επιστροφή στη δράση για τον σέντερ του Παναθηναϊκού - Στη 12άδα της Τουρκίας
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 17:10
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Ομέρ Γιουρτσέβεν: Επιστροφή στη δράση για τον σέντερ του Παναθηναϊκού - Στη 12άδα της Τουρκίας

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε στη 12άδα της εθνικής Τουρκίας τον Ομέρ Γιουρτσέβεν, για την αναμέτρηση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ με τη Βοσνία (27/11, 20:00).

Επιστροφή στη δράση για τον Ομέρ Γιουρτσέβεν!

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε υποστεί θλάση στις 2 Νοεμβρίου κι έκτοτε δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο παιχνίδι των «πράσινων», παρότι ο Εργκίν Αταμάν ήλπιζε πως θα τον έχει στη διάθεσή του κόντρα στην Παρτίζαν.

Τελικά, ο Γιουρτσέβεν επιλέχθηκε από τον Τούρκο προπονητή στη 12άδα της εθνικής για το αποψινό πρώτο ματς των προκριματικών για το Μουντομπάσκετ 2027.

Αντίθετα, ο Τζέντι Οσμάν δεν βρίσκεται στις επιλογές του Εργκίν Αταμάν λόγω του τραυματισμού του στον αστράγαλο.

Η δωδεκάδα της Εθνικής Τουρκίας: Ομέρ Γιουρτσέβεν, Σεχμούς Χαζέρ, Γιγιτσάν Σαϊμπίρ, Σερτάτς Σανλί, Γιγίτ Αρσλάν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Ονουράλπ Μπιτίμ, Μπερκ Ιμπραήμ Ογουρλού, Φουρκάν Κορκμάζ, Ερτσάν Οσμάνι, Ερκάν Γιλμάζ, Κέναν Σιπάχι.



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Φτερά», σε χρόνο ρεκόρ, έκαναν τα έξτρα εισιτήρια!
5 λεπτά πριν Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Φτερά», σε χρόνο ρεκόρ, έκαναν τα έξτρα εισιτήρια!
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ομέρ Γιουρτσέβεν: Επιστροφή στη δράση για τον σέντερ του Παναθηναϊκού - Στη 12άδα της Τουρκίας
45 λεπτά πριν Ομέρ Γιουρτσέβεν: Επιστροφή στη δράση για τον σέντερ του Παναθηναϊκού - Στη 12άδα της Τουρκίας
EUROLEAGUE
Παρτίζαν: Αποχή από το γήπεδο κάνουν οι οργανωμένοι οπαδοί λόγω Ομπράντοβιτς
56 λεπτά πριν Παρτίζαν: Αποχή από το γήπεδο κάνουν οι οργανωμένοι οπαδοί λόγω Ομπράντοβιτς
EUROPA LEAGUE
Τζούρισιτς: «Κάθε λέξη του Μπενίτεθ έχει σημασία»
2 ώρες πριν Τζούρισιτς: «Κάθε λέξη του Μπενίτεθ έχει σημασία»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved