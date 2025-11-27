Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γκολάρα ο Καρέτσας, η Γκενκ θυμήθηκε τις μέρες που ήταν ball boy
Onsports Team 27 Νοεμβρίου 2025, 23:48
EUROPA LEAGUE

Γκολάρα ο Καρέτσας, η Γκενκ θυμήθηκε τις μέρες που ήταν ball boy

Ο νεαρός Έλληνας διεθνής πέτυχε εκπληκτικό τέρμα στο ματς της Βελγικής ομάδας με την Βασιλεία και η ομάδα του τον αποθέωσε με ξεχωριστό τρόπο.

Για το Europa League ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αγωνίστηκε στο ματς της Γκενκ με την Βασιλεία. Ο Έλληνας διεθνής άσος πέτυχε ένα απίστευτο γκολ, το οποίο συζητιέται σε όλη την Ευρώπη! Πήρε την μπάλα δεξιά, κινήθηκε λες και είναι ο Γιαμάλ και με «μαγικό» σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το πανέμορφο αυτό τέρμα, έφερε ενθουσιασμό στην Γκενκ. Μάλιστα, λίγα λεπτά μετά το γκολ η ομάδα του Βελγίου έκανε ένα ξεχωριστό ποστάρισμα. Με τον Καρέτσα να πανηγυρίζει το εκπληκτικό του γκολ απ’ τη μία και απ’ την άλλη ως παιδάκι όταν ακόμη ήταν ball boy.



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League
10 λεπτά πριν Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, Μπενίτεθ: «Έχω ιδέες στο μυαλό μου, χρειάζεται πίστη για να εφαρμοστούν»
28 λεπτά πριν Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, Μπενίτεθ: «Έχω ιδέες στο μυαλό μου, χρειάζεται πίστη για να εφαρμοστούν»
CONFERENCE LEAGUE
Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Αγωνία για Ζίνι | Τι είπε ο Νίκολιτς για τον τραυματισμό του Ανγκολέζου
38 λεπτά πριν Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Αγωνία για Ζίνι | Τι είπε ο Νίκολιτς για τον τραυματισμό του Ανγκολέζου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ανέβασαν κι άλλο την Ελλάδα
42 λεπτά πριν Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ανέβασαν κι άλλο την Ελλάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved