Europa League: Ανέβηκε 14ος ο Παναθηναϊκός, στη 17η θέση ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα

Onsports Team

«Χτυπούν» την πόρτα της οκτάδας οι δύο ελληνικές ομάδες, με τους «πράσινους» να είναι πλέον στους 9 βαθμούς και το «δικέφαλο» στους 8 – Αποτελέσματα και βαθμολογία,

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Europa League και 3η συνολικά για το «τριφύλλι» στις 5 αγωνιστικές της League Phase. Έτσι ανέβηκαν στους 9 βαθμούς και βρίσκονται στην 14η θέση, μόλις στο -1 από την οκτάδα!

Ο ΠΑΟΚ που έχασε την ευκαιρία με το 1-1 στην έδρα του κόντρα στην Μπραν, υποχώρησε στη 17η θέση και τους 8 βαθμούς. Φυσικά κι αυτός έχει διαφορά που μπορεί να διαχειριστεί, όχι απλά για την πρόκριση αλλά και για την 8άδα.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League:

Ρόμα - Μίντιλαντ 2-1

(7' Αϊνάουι, 83' Ελ Σαράουϊ - 87' Παουλίνιο)

Πόρτο - Νις 3-0

(1',36' Βέιγκα, 61' πέν. Σάμου)

Φέγενορντ - Σέλτικ 1-3

(11' Ουέντα - 31' Γιανγκ Χίουν-Γιουν, 43' Χατάτε, 82΄ΜακΓκρέγκορ)

Λιλ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0

(21' Αντράντε, 36' Μουκάου, 69' Ιγκαμάνε, 86' Αντρέ)

Άστον Βίλα - Γιουνγκ Μπόις 2-1

(27',42' Μάλεν - 90' Μοντέιρο)

Φενερμπαχτσέ - Φερεντσβάρος 1-1

(69' Ταλίσκα - 66' Βάργκα)

ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1

(64' Ιβάνουσετς - 89' Κόρνβιγκ)

Βικτόρια Πλζεν - Φράιμπουργκ 0-0

Λουντογκόρετς - Θέλτα 3-2

(11'πέν, 49', 62'πέν. Στάνιτς - 70' Ντουράν, 90'+6 Ελ Αμπντελαουϊ)

Ρέιντζερς - Μπράγκα 1-1

(45'+3 πέν. Ταβέρνιερ - 69' Μαρτίνες)

Μπέτις - Ουτρέχτη 2-1

(42' Ερνάντες, 50' Εζαλζουλί - 55' Ροντρίγκες)

Ερυθρός Αστέρας - Στεάουα Βουκ. 1-0

(50' Μπρούνο Ντουάρτε)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Λιόν 0-6

(4' Βινίσιους, 25',51',54' Τολισό, 35'πεν. Νιακατέ, 62' Καραμπέκ)

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάλμε 3-0

(27' Γέιτς, 44' Καλιμουεντό, 59' Μιλένκοβιτς)

Μπολόνια - Σάλτσμπουργκ 4-1

(26' Όντγκααρντ, 51' Νταλίνγκα, 53' Μπερναρντέσκι, 86' Ορσολίνι - 33' Βέρτεσεν)

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1

(18' Σφιντέρσκι, 74' Καλάμπρια - 34' Κιτεϊσβίλι)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στουτγκάρδη 0-4

(20',35' Λέβελινγκ, 59' Ελ Κανούς, 90'+3 Μπουανάνι)

Γκενκ - Βασιλεία 2-1

(14' Χίεον-Γκίου, 45'+2 Καρέτσας - 57' Οτέλε)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λιόν 12

Μίντιλαντ 12

Άστον Βίλα 12

Φράιμπουργκ 11

Μπέτις 11

Φερεντσβάρος 11

Μπράγκα 10

Πόρτο 10

Γκενκ 10

Θέλτα 9

Λιλ 9

Στουτγκάρδη 9

Βικτόρια Πλζεν 9

Παναθηναϊκός 9

Ρόμα 9

Νότιγχαμ Φόρεστ 8

ΠΑΟΚ 8

Μπολόνια 8

Μπραν 8

Φενερμπαχτσέ 8

Σέλτικ 7

Ερυθρός Αστέρας 7

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7

Βασιλεία 6

Λουντογκόρετς 6

Γιουνγκ Μπόις 6

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6

Στουρμ Γκρατς 4

Σάλτσμπουργκ 3

Φέγενορντ 3

Στεάουα Βουκ. 3

Ουτρέχτη 1

Ρέιντζερς 1

Μάλμε 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Νις 0