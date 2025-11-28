Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Μάγκικο «διπλό» και… πέταξε για την οκτάδα του Conference League!

EUROKINISSI

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη της Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» και με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να σκοράρει μετά από εννιά μήνες, έφυγε με μεγάλο «διπλό» (1-0), κάνοντας… άλμα για την πρώτη οκτάδα του Conference League – Δοκάρι είχε ο Ζίνι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν το φινάλε.

Οι «κιτρινόμαυροι», έχοντας τη δυναμική παρουσία των φίλων τους, πραγματοποίησαν μια σπουδαία εμφάνιση, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη τους επί ιταλικού εδάφους!

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έβαλε τέλος στην ατυχία, καθώς βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά μετά από εννιά μήνες. Το προηγούμενο γκολ του ήταν στις 23 Φεβρουαρίου στο 3-0 επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Το τέρμα του Σέρβου αποδείχθηκε «χρυσό», καθώς η Φιορεντίνα βρήκε τρεις φορές δίχτυα, αλλά σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ, λόγω οφσάιντ.

Με αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα, η ΑΕΚ εκτοξεύεται βαθμολογικά, μπαίνοντας γερά στο παιχνίδι της πρώτης οκτάδας, η οποία δίνει απευθείας πρόκριση στους «16». Άσχημο γεγονός ο τραυματισμός του Ζίνι, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος λίγο πριν το φινάλε κι ενώ νωρίτερα είχε δοκάρι, για να «κλειδώσει» τη νίκη.

Η εξέλιξη του Φιορεντίνα - ΑΕΚ

Ο Νίκολιτς παράταξε την ομάδα του ομάδα του με ένα σύστημα που έμοιαζε με 4-3-2-1 κι είδε τους ποδοσφαιριστές του να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα. Οι «κιτρινόμαυροι» έλεγξαν τον ρυθμό, κράτησαν μπάλα και δημιούργησαν τις πρώτες τελικές τους, με τον Πήλιο από τα αριστερά να είναι ο πιο απειλητικός.

Στο 17ο λεπτό, πάντως, η ΑΕΚ γλίτωσε την «ψυχρολουσία», λόγω Στρακόσα και VAR. Ο Αλβανός τερματοφύλακας απέκρουσε την κεφαλιά του Τζέκο, ενώ από το κόρνερ που κέρδισε η Φιορεντίνα σκόραρε με τον Γκούντμουντσον. Το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Ρανιέρι που έσπρωξε την μπάλα στον Ισλανδό επιθετικό ήταν σε θέση οφσάιντ.

Μετά το τέρμα που δεν μέτρησε, οι «βιόλα» κράτησαν περισσότερο την μπάλα, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» ήταν καλά οργανωμένοι και δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να βρουν ρήγματα.

Μετά από ένα κακό διάστημα, οι παίκτες του Νίκολιτς κυκλοφόρησαν με ψυχραιμία την μπάλα και βρήκαν το γκολ με τον Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά – πάσα του Πήλιου μετά τη σέντρα του Πινέδα κι έκανε το 0-1 στο 35ο λεπτο.

Ο «Γκάτσι» έβαλε τέλος στην ατυχία του, καθώς βρήκε δίχτυα μετά από εννιά μήνες. Το προηγούμενο γκολ του ήταν στις 23 Φεβρουαρίου στο 3-0 επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Γιόβιτς έχασε τεράστια ευκαιρία για να πετύχει δεύτερο γκολ για την «Ένωση». Ο Σέρβος αστόχησε με εξ επαφής προβολή, έπειτα από υπέροχη σέντρα του Πήλιου.

Στις καθυστερήσεις, η Φιορεντίνα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο Τζέκο ήταν εμφανώς οφσάιντ και το σημαιάκι σηκώθηκε αμέσως. Το δεύτερο ξεκίνησε δίχως αλλαγές και τους γηπεδούχους να προσπαθούν να πιέσουν πιο ψηλά, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης.

Στο 56’ η Φιορεντίνα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ξανά λόγω οφσάιντ, καθώς η μπάλα έφτασε στον Ρανιέρι, βρίσκοντας πάνω στον Γκούντμουντσον, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος.

Μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Βανόλι έβαλε τον Κεν για να παίξει μαζί με τον Τζέκο στην επίθεση, ασκώντας έτσι μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς, από την πλευρά του, έβαλε Μάνταλο και Ζίνι αντί Περέιρα και Κοϊτά, σε ένα σημείο (βλ. 66ο λεπτό) που η ομάδα του χρειαζόταν «φρεσκάρισμα».

Ο Ανγκολέζος επιθετικός έχασε μοναδική ευκαιρία για να σκοράρει, αλλά το πολύ ωραίο διαγώνιο σουτ που έκανε στο 73ο λεπτο κατέληξε στην εσωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού και στη συνέχεια πέρασε παράλληλα από τη γραμμή.

Λίγο αργότερα, ο Ζίνι έκανε το γύρισμα από δεξιά με την μπάλα να περνάει παράλληλα από την εστία του Ντε Χέα, καθώς ο Γιόβιτς ήταν λίγο πιο πίσω και δεν μπόρεσε να την σπρώξει στα δίχτυα.

Η Φιορεντίνα «απάντησε» στα δοκάρια, καθώς ο Τζέκο σημάδεψε το οριζόντιο με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ στο 77ο λεπτό. Στην επόμενη φάση, ο Γιόβιτς πήγε να πετύχει ένα σπάνιας ομορφιάς τέρμα, αλλά ο Ντε Χέα απέκρουσε εντυπωσιακά τη λόμπα που έκανε ο Σέρβος.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα και να μην επιτρέψει στη Φιορεντίνα να γίνει απειλητική, με τους «βιόλα» να απειλούν, εκτός στατικής φάσης, για πρώτη φορά στο 84’ όταν ο Μαντράγκορα πλάσαρε ψηλά από το ύψος της περιοχής.

Στο 89ο λεπτό, ο Ζίνι αποχώρησε υποβασταζόμενος, καθώς το πόδι του φάνηκε να κολλάει στο χόρτο σε προσπάθεια να μαρκάρει αντίπαλο του.

Στις καθυστερήσεις Πήλιος και Πινέδα είχαν δυο καλές στιγμές για να «καθαρίσουν» το ματς, αλλά η ΑΕΚ δεν έδειξε κανένα σημάδι πανικού, κράτησε την μπάλα και το προβάδισμα της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Διαιτητής: Ρόμπερτ Τζόουνς (Αγγλία)

Κίτρινες: Γκούντμουντσον, Πόνγκρατσιτς, Μαντράγκορα – Περέιρα, Πήλιος.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι (79’ Βίτι), Φορτίνι (79’ Φατσίνι), Παρίζι (63’ Κουάντιο), Μαντράγκορα, Νικολούσι (79’ Φατζιόλι), Ντουρ (63’ Κεν), Γκούντμουντσον, Τζέκο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολτιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς (81’ Γκρούγιτς), Πινέδα, Περέιρα (66’ Μάνταλος), Μάριν, Κοϊτά (66’ Ζίνι/90’ Πενράις), Γιόβιτς.