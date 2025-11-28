Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, Μπενίτεθ: «Έχω ιδέες στο μυαλό μου, χρειάζεται πίστη για να εφαρμοστούν»

Onsports Team

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς : Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη μεγάλη νίκη των «πράσινων» στο ΟΑΚΑ, το σύστημα που εφάρμοσε, τη φυσική κατάσταση των παικτών του αλλά και το κομμάτι της ψυχολογίας.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια μεγάλη νίκη με 2-1 κόντρα στην Στουρμ Γκρατς, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο στον στόχο της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τακτική προσαρμογή της ομάδας του στο νέο σύστημα, μίλησε για την βελτίωση της ψυχολογίας και του πνευματικού κομματιού και αναφέρθηκε στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για την λογική πίσω από τον σχηματισμό που επέλεξε και το εάν μπορεί να δούμε ξανά το ίδιο σύστημα ή ήταν απόρροια των προβλημάτων:

«Είναι αλήθεια ότι αλλάξαμε το σύστημα. Κι αυτό γιατί είχαμε μόνο έναν καθαρόαιμο αμυντικό χαφ, τον Τσέριν. Ο Τσιριβέγια δεν ήταν στο 100%. Θέλαμε να έχουμε αρκετούς παίκτες μεταξύ των γραμμών για να ελέγξουμε το ματς. Θέλαμε και 3 στόπερ για να έχουμε μεγάλη ασφάλεια, να ελέγξουμε τον χώρο αυτό. Οι παίκτες ανταποκρίθηκαν καλά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό».

Για το αν οι 6 νίκες σε 7 ματς, δεδομένων και των συνθηκών, έχουν αρχίσει να φέρνουν πίσω την χαμένη αυτοπεποίθηση της ομάδας και των παικτών:

«Ναι, έτσι πιστεύω. Αυτό είπαμε και πριν. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, αλλά ελέγχαμε το παιχνίδι, οι παίκτες ακολούθησαν τις ιδέες μας και έχουν καταλάβει αυτό που θέλουν να κάνουν. Έχω κάποιες ιδέες στο μυαλό μου αλλά οι παίκτες πρέπει να δείξουν πίστη και να τις εφαρμόσουν στον αγωνιστικό χώρο. Αν νικάμε τα πράγματα είναι πιο εύκολα, το να κάνω αλλαγές παικτών και συστημάτων. Είμαστε ακόμα στην αρχή ενός πρότζεκτ, είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας».

Για το γεγονός ότι σε τρίτο σερί παιχνίδι σκοράρει ο δεξιός μπακ και το εάν αυτό αποτελεί στόχευσή του:

«Γνωρίζουμε ότι ένα από τα ζητήματα που είχε η ομάδα ήταν ότι δεν σκόραρε πολύ. Βλέπουμε ότι οι ομάδες που βρίσκονται ψηλά έχουν βάλει περισσότερα γκολ. Πρέπει να ανεβάσουμε περισσότερους παίκτες κοντά στην περιοχή, να τους δώσουμε αυτοπεποίθηση αλλά να διατηρήσουμε και την αμυντική ισορροπία. Έτσι καταφέρνουμε να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και να βρούμε περισσότερα γκολ. Είχαμε πολλά σουτ, ακόμα και στον Βόλο. Έχουμε παίκτες που έρχονται από τις πίσω γραμμές, είτε μπακ, είτε χαφ, κι αυτό μας βοηθάει στην επιθετική μας λειτουργία».

Για το κατά πόσο έχει αφομοιώσει τη νοοτροπία του το ρόστερ και το σε ποιες θέσεις θέλει να ενισχύσει την ομάδα:

«Όσον αφορά την βελτίωση της νοοτροπίας των παικτών, νομίζω ότι είχαν την διάθεση να κάνουν τα πράγματα σωστά. Ίσως δεν είχαν την πίστη με τους άλλους προπονητές. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, τα πράγματα πάνε καλά. Αυτό αυξάνει την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών προς τον προπονητή και βοηθάει να γίνει καλύτερη ομάδα. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε, αλλά δουλεύουμε όλοι μαζί. Μερικές φορές ο Σφιντέρσκι ήταν λίγο απομονωμένος, αλλά οι αρχές του παιχνιδιού μας ήταν εκεί, γιατί οι παίκτες θέλουν να ανταποκριθούν σωστά. Μέχρι τον Ιανουάριο έχουμε αρκετά παιχνίδια να παίξουμε, είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που δουλεύουν οι παίκτες. Είναι νωρίς να πω πού θέλουμε προσθήκες. Έχουμε κάποιες ιδέες, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε στους παίκτες που έχουμε για να συνεχίσουν να αποδίδουν με τον τρόπο που το κάνουν».

Για την δήλωση του προπονητή της Στουρμ Γκρατς ότι οι Αυστριακοί άξιζαν την ισοπαλία, το εάν συμφωνεί μαζί του και το πώς θα βαθμολογούσε ο ίδιος το παιχνίδι:

«Καταλαβαίνω ότι δεν είστε προπονητής, δεν συμφωνείτε πάντα σε όλα. Με 100% σεβασμό θεωρώ ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Όχι καταπληκτικό από πλευράς θεάματος και ευκαιριών, αν και είχαμε αρκετές. Τακτικά ήταν καλό παιχνίδι. Παίξαμε με καινούριο σύστημα, με έναν αντίπαλο που έπαιξε περίπου όπως περιμέναμε. Χρειάστηκε να κάνουμε προσαρμογές, έπρεπε να ανταποκριθούμε σε αυτά που ζητούσε το ματς. Δεν υπήρχαν αρκετές ξεκάθαρες ευκαιρίες, λιγότερες για αυτούς. Το αν θα ήταν δίκαιη κάποια ισοπαλία... Νομίζω ότι δεν είχαν καθαρές ευκαιρίες. Ήταν επικίνδυνοι, στις αντεπιθέσεις θα μπορούσαν, αλλά δεν τους αφήσαμε. Ήμασταν καλοί, κάναμε βέβαια κάποια λάθη για να τους επιτρέψουμε να σκοράρουν. Έχω πολλές σημειώσεις. Δουλέψαμε καλά, ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Στα τελευταία λεπτά η ομάδα δεχόταν γκολ, αλλά δεν ήταν μόνο θέμα νοοτροπίας. Είχαμε κάποια ζητήματα, έπρεπε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Τώρα έχουμε συνεχόμενα ματς, είναι δύσκολο, προσπαθούμε να βελτιωθούμε παντού. Τακτικά, στη νοοτροπία, στην φυσική κατάσταση. Όσο κερδίζουμε οι παίκτες αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Θέλουμε να βάλουμε δεύτερο γκολ, δεν το καταφέραμε πριν ισοφαριστούμε, αλλά είμαστε χαρούμενοι».

Για το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ και το εάν θα είναι crash test στην εξελικτική διαδικασία του Παναθηναϊκού:

«Δεν ήξερα τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Αυτό που θέλω είναι να βελτιώσω την δική μου ομάδα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πού είμαστε. Έχουμε κερδίσει παιχνίδια σε αυτή την διοργάνωση, που είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε σε καλή θέση βαθμολογικά, δεν κοιτάω τους άλλους. Επικεντρώνομαι στο να βελτιώσω την δική μου ομάδα και είμαι χαρούμενος με αυτό».

Για την μεγαλύτερη ένταση που βγάζει η ομάδα και το πού βρίσκεται η φυσική κατάσταση:

«Η αλήθεια είναι ότι κάναμε αρκετά τεστ, τα έχουμε τσεκάρει όλα, δύναμη, αντοχή, διάφορες παραμέτρους. Ξέρουμε τι έχουμε, αυτό είναι καλό. Δουλεύομε ατομικά με κάθε ποδοσφαιριστή σε ό,τι χρειάζεται, για να τους βελτιώσουμε έστω και λίγο. Δουλεύουμε προς την σωστή κατεύθυνση. Τις μέρες που είχαμε περισσότερο χρόνο, δεν είχαμε όλους τους παίκτες. Είναι κι αυτό ένα ζήτημα που μας δυσκόλεψε. Θεωρώ όμως πως η ομάδα βελτιώνεται, θα γυρίσουν και οι τραυματίες, οπότε λίγο λίγο καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε την ομάδα που θέλουμε. Μέχρι τον Ιανουάριο προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Έχουμε 34 παίκτες, είναι δύσκολο να προπονήσεις έχοντας κάθε μέρα 3-4 έξτρα ποδοσφαιριστές που δεν μπορείς να δώσεις την ίδια προσοχή».