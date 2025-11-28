Φιλικό «κεκλεισμένων των θυρών» την Παρασκευή (28/11) με τον Πανιώνιο

Οnsports Τeam

Ένα δυνατό τεστ με αντίπαλο τον Πανιώνιο στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» «κεκλεισμέων των θυρών» δίνει την Παρασκευή (28/11) το μεσημέρι το Περιστέρι Betsson.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα διατηρώντας τους παίκτες του σ’ έναν αγωνιστικό ρυθμό, καθώς υπάρχει η διακοπή των επίσημων υποχρεώσεων, λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο τεχνικός των «κυανοκιτρίνων» θα μπορέσει να «πειραματιστεί» χρησιμοποιώντας σχήματα και συστήματα εν όψει της συνέχειας των υποχρεώσεων στην Stoiximan GBL, αλλά και στο FIBA Europe Cup.