Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Φιλικό «κεκλεισμένων των θυρών» την Παρασκευή (28/11) με τον Πανιώνιο
Οnsports Τeam 28 Νοεμβρίου 2025, 06:17
BASKET LEAGUE

Φιλικό «κεκλεισμένων των θυρών» την Παρασκευή (28/11) με τον Πανιώνιο

Ένα δυνατό τεστ με αντίπαλο τον Πανιώνιο στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» «κεκλεισμέων των θυρών» δίνει την Παρασκευή (28/11) το μεσημέρι το Περιστέρι Betsson.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα διατηρώντας τους παίκτες του σ’ έναν αγωνιστικό ρυθμό, καθώς υπάρχει η διακοπή των επίσημων υποχρεώσεων, λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο τεχνικός των «κυανοκιτρίνων» θα μπορέσει να «πειραματιστεί» χρησιμοποιώντας σχήματα και συστήματα εν όψει της συνέχειας των υποχρεώσεων στην Stoiximan GBL, αλλά και στο FIBA Europe Cup.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: «Έπιασε» Βαζέχα ο Ελ Κααμπί
8 λεπτά πριν Ολυμπιακός: «Έπιασε» Βαζέχα ο Ελ Κααμπί
BASKET LEAGUE
Φιλικό «κεκλεισμένων των θυρών» την Παρασκευή (28/11) με τον Πανιώνιο
2 ώρες πριν Φιλικό «κεκλεισμένων των θυρών» την Παρασκευή (28/11) με τον Πανιώνιο
CHAMPIONS LEAGUE
Ροντινέι για Βινίσιους: «Είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
5 ώρες πριν Ροντινέι για Βινίσιους: «Είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
CONFERENCE LEAGUE
Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό» | Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς
6 ώρες πριν Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό» | Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved