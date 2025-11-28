Ροντινέι για Βινίσιους: «Είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Onsports Team

Ο Ροντινέι αποθέωσε τον πρώην συμπαίκτη του στη Φλαμένγκο, σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους. Με δηλώσεις στο TNT, ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού, τόνισε:

«Ο Βίνι είναι προσωπικός μου φίλος. Όταν έφτασε στη Φλαμένγκο, ήμουν ήδη εκεί, το 2016. Παρακολούθησα όλη την καριέρα του. Αλλά ο Βίνι... Σε μια μέρα σαν αυτή, παίζοντας με τόση ελευθερία, με τόση ελαφρότητα, τι να πω; Δεν τον άγγιξα καν, αλλά δεν είναι θέμα σεβασμού…

Είναι τόσο γρήγορος, τόσο δύσκολος να μαρκαριστεί. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός Βινίσιους Ζούνιορ από αυτόν που μαρκάρισα στη Φλαμένγκο. Πολύ διαφορετικός. Αλλά συγχαρητήρια για όλα όσα έχει πετύχει ο Βίνι. Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Και, για μένα, είναι τιμή να μοιράζομαι το γήπεδο με έναν παίκτη που, εκτός από τον καλύτερο στον κόσμο, είναι και προσωπικός μου φίλος».