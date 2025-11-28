Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ροντινέι για Βινίσιους: «Είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
Onsports Team 28 Νοεμβρίου 2025, 03:18
CHAMPIONS LEAGUE

Ροντινέι για Βινίσιους: «Είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Ο Βραζιλιάνος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον συμπατριώτη και φίλο του, σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ροντινέι αποθέωσε τον πρώην συμπαίκτη του στη Φλαμένγκο, σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους. Με δηλώσεις στο TNT, ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού, τόνισε:

«Ο Βίνι είναι προσωπικός μου φίλος. Όταν έφτασε στη Φλαμένγκο, ήμουν ήδη εκεί, το 2016. Παρακολούθησα όλη την καριέρα του. Αλλά ο Βίνι... Σε μια μέρα σαν αυτή, παίζοντας με τόση ελευθερία, με τόση ελαφρότητα, τι να πω; Δεν τον άγγιξα καν, αλλά δεν είναι θέμα σεβασμού…

Είναι τόσο γρήγορος, τόσο δύσκολος να μαρκαριστεί. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός Βινίσιους Ζούνιορ από αυτόν που μαρκάρισα στη Φλαμένγκο. Πολύ διαφορετικός. Αλλά συγχαρητήρια για όλα όσα έχει πετύχει ο Βίνι. Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Και, για μένα, είναι τιμή να μοιράζομαι το γήπεδο με έναν παίκτη που, εκτός από τον καλύτερο στον κόσμο, είναι και προσωπικός μου φίλος».

 



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Ροντινέι για Βινίσιους: «Είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
1 ώρα πριν Ροντινέι για Βινίσιους: «Είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
CONFERENCE LEAGUE
Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό» | Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς
3 ώρες πριν Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό» | Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς
CONFERENCE LEAGUE
Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League
3 ώρες πριν Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, Μπενίτεθ: «Έχω ιδέες στο μυαλό μου, χρειάζεται πίστη για να εφαρμοστούν»
4 ώρες πριν Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, Μπενίτεθ: «Έχω ιδέες στο μυαλό μου, χρειάζεται πίστη για να εφαρμοστούν»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved