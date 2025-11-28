Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Το κανάλι που θα μεταδώσει τον τελικό του Super Cup

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Η ΕΠΟ επισημοποίησε τη συμφωνία με το κανάλι που θα μεταδώσει τον τελικό του Super Cup, Ολυμπιακός – ΟΦΗ.

Ολυμπιακός κι ΟΦΗ κοντράρονται στις 3 Ιανουαρίου στο Παγκρήτιο, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Επίσης, στη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα αναδειχθεί ο πρώτος κάτοχος του Super Cup μετά από 18 χρόνια.

Η ΕΠΟ επισημοποίησε ότι ο τελικός θα μεταδοθεί από το MEGA, το οποίο ήταν και το μοναδικό κανάλι που έδειξε ενδιαφέρον για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιόδου 1/6 έως 30/11/2025.

Επικυρώθηκαν οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της προκήρυξης του Super Cup Betsson.

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της ΕΠΟ και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης στην τετραήμερη αθλητική εκδήλωση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2026», που διοργανώνεται από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην εκδήλωση εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν 200-250 σχολικές μονάδες του Νοτίου Τομέα Αθηνών και 10.000-12.000 μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκχωρήθηκαν στην εταιρεία ALTER EGO MEDIA A.E. τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Εγκρίθηκε η διεξαγωγή των παρακάτω σεμιναρίων αξιωματούχων διαιτησίας:

Σεμινάριο Γυναικών Αξιωματούχων Διαιτησίας (Αθήνα, Μάρτιος 2026)

Σεμινάρια Αξιωματούχων Διαιτησίας 2ης Κατηγορίας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2026)».