Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ που έχει «πιάσει» την ομάδα και το κυνήγι της οκτάδας

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία νίκη κόντρα στην Στουρμ Γκρατς με τους «πράσινους» να μετρούν δύο στα δύο στην Ευρώπη και έξι στα εφτά στο σύνολο, από την ημέρα που ο Ράφα Μπενίτεθ έκατσε στον πάγκο της ομάδας, με τον Ισπανό τεχνικό να δείχνει σε κάθε παιχνίδι πως ξέρει όλο και καλύτερα την ομάδα.

Από την πρώτη ημέρα που ο Ράφα Μπενίτεθ έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε δύο πράγματα. Πως ο Παναθηναϊκός έχει πολλή δουλειά μπροστά του και θα χρειαστεί υπομονή και πως οι παίκτες θα πρέπει να στηριχτούν για να ανακτήσουν τη χαμένη τους ψυχολογία. Και η μέχρι στιγμής εικόνα του «τριφυλλιού» αποδεικνύει στην πράξη πως ο Ισπανός τεχνικός είχε απόλυτο δίκιο και στα δύο.

Ο Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του μετράει 6 νίκες σε 7 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ταυτόχρονα έχει «δύο στα δύο» στο Europa League, επικρατώντας με 0-1 στη Σουηδία κόντρα στη Μάλμε και 2-1 στο ΟΑΚΑ επί της Στουρμ Γκρατς. Και αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο για να αποκτήσουν οι «πράσινοι» τη ψυχολογία που τους έλειπε. Οι νίκες. Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και πάλι να… συνηθίζει να νικάει και αυτό παίζει τεράστιο ρόλο.

Την ίδια στιγμή ο Μπενίτεθ, με τον τρόπο του, δείχνει πως έχει «κερδίσει» και έχει «καταλάβει» πλήρως την ομάδα του. Έχει δείξει στην πράξη σε όλους πως δεν περισσεύει και δεν αδικείται κανείς, ενώ οι αποφάσεις που παίρνει πριν από τα παιχνίδια δείχνουν ξεκάθαρα ότι βλέπει κάτι περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Από την περίπτωση του Γεντβάι ο οποίος τείνει να μας αποδείξει ότι μάλλον είναι δεξιός οπισθοφύλακας και όχι σέντερ μπακ, μέχρι και τη χθεσινή του απόφαση να παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και να δώσει στον Ανάς Ζαρουρί όλη την αριστερή πλευρά.

Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να πάρει την νίκη και ο Ζαρουρί να είναι ο καλύτερος του γηπέδου.

Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να μην είχαν παρθεί αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε αγωνιστικά προβλήματα, αλλά αυτό δε λέει τίποτα. Αντιθέτως, δείχνει ότι ο Μπενίτεθ έχει μάθει τους παίκτες του, έχει καταλάβει πλήρως τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητές του και αυτό είναι κάτι που πρέπει να του «πιστωθεί» μιας και έχει συμβεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Ο Μπενίτεθ χθες για να «καμουφλάρει» το πρόβλημα στη μεσαία γραμμή (ίσως και για να κάνει την όποια διαχείριση μπορούσε εν’ όψει ΑΕΚ) αποφάσισε να «κατέβει» με τρεις κεντρικούς αμυντικούς για να προσφέρει ασφάλεια στη μεσαία γραμμή.

Από το κλασικό 4-2-3-1 που βλέπουμε στον καιρό του στους πράσινους (εξαιρουμένου του ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο) πήγε στο 3-4-2-1 με αρκετές τακτικές διαφοροποιήσεις που δεν είχε χρησιμοποιήσει ξανά.

Ξεκινώντας από την άμυνα και έχοντας “διαβάσει” καλά τον αντίπαλο τι έκανε; Τοποθέτησε τρεις κλασικούς κεντρικούς αμυντικούς (Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά), θέλοντας να έχει περισσότερο ασφάλεια, να ελέγξει τις εναέριες μονομαχίες και να έχει πάντα εκεί έναν ποδοσφαιριστή παραπάνω από τους δύο επιθετικούς των Αυστριακών.

Με τη λεπτομέρεια που αφορά τον Πάλμερ – Μπράουν, ο οποίος ήταν στη μέση της τριάδας για να… σκουπίζει όπως λέγαμε παλιά κάθε μπαλιά στο χώρο με την ταχύτητα του και να είναι ο πρώτος που θα διεκδικεί τις δεύτερες μπάλες που χάνονταν από τους υπόλοιπους.

Έτσι η δουλειά των Τσέριν – Μπακασέτα έγινε ακόμα πιο εύκολη, με τον Ζαρουρί από τα αριστερά να… κεντάει (με αποκορύφωμα τη φανταστική σέντερ με το εξωτερικό φάλτσο στο γκολ του Σβιντέρσκι), ενώ και από την άλλη πλευρά ο Καλάμπρια να αποδεικνύει και πάλι την τεράστια κλάση του (με αποκορύφωμα την προσωπική φάση… όνειρο στο 2-1).

Το κυνήγι της οκτάδας

Πλέον ο Παναθηναϊκός «μετράει» 9 βαθμούς στην κατάταξη και είναι μια ανάσα από την πρόκριση, ενώ έχει πάρα πολλές πιθανότητες για να βρεθεί στην οκτάδα που θα του δώσει την απευθείας πρόκριση στη συνέχεια του Europa League. Αυτό, βάσει με τα περσινά δεδομένα θα γίνει στους 14 βαθμούς οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει 5 βαθμούς στους επόμενους τρεις αγώνες. Εντός με Βικτόρια Πλζεν, με Φερεντσβάρος εκτός και με τη Ρόμα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase κόντρα στη Ρόμα.