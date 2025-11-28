Παναθηναϊκός AKTOR: Δείπνο παρέα με τον Σίλβα της ΑΕΚ

Οnsports Τeam

Οι Αμερικανοί παίκτης του «τριφυλλιού» είχαν την ευκαιρία να φάνε όλοι μαζί, έχοντας στην εκλεκτή παρέα τους και τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ.

Με τον καλύτερο τρόπο φαίνεται πως περνούν το ρεπό τους οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν αρχίσει να μπαίνει σε Χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις την Δευτέρα (την Κυριακή έχει προγραμματιστεί ατομική προπόνηση) και έτσι ο Κέντρικ Ναν αποφάσισε να κάνει το τραπέζι στους Αμερικανούς των «πράσινων» (με αφορμή προφανώς και την Ημέρα των Ευχαριστιών), αλλά και σε έναν καλεσμένο… έκπληξη.

Ο λόγος για τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση των «πράσινων» και συμμετείχε και αυτός στο δείπνο στο σπίτι του Κέντρικ Ναν, με τους δύο παίκτες να έχουν υπάρξει συμπαίκτες στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Μαιάμι Χιτ.

Στην παρέα… εκπροσωπήθηκε και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος βρίσκεται στην Πορτογαλία, καθώς το παρών έδωσε η σύζυγός του.