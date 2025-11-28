Συγκλονιστικές στιγμές - Ο Πολονάρα πήγε στο γήπεδο και αποθεώθηκε

X / Italbasket

Onsports Team

Μοναδικές στιγμές συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στο Palazzetto Dello Sport της Ρώμης, όπου ο Ακίλε Πολονάρα γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από το ιταλικό κοινό πριν από την αναμέτρηση της εθνικής Ιταλίας με την Ισλανδία.

Ο Ιταλός φόργουορντ, ο οποίος δίνει έναν μεγάλο προσωπικό αγώνα και αποτελεί παράδειγμα μαχητή της ζωής, βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει την «σκουάντρα ατζούρα». Με την είσοδό του, ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο προσφέροντάς του ένα παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα, θέλοντας να του δώσει δύναμη και κουράγιο στη δύσκολη μάχη που συνεχίζει να δίνει.

Στα video wall του κλειστού της Ρώμης, ο Πολονάρα παρουσιάστηκε ως ο «13ος παίκτης» της ομάδας, με το κοινό να τον αποθεώνει και τον ίδιο να ανταποδίδει με εμφανή συγκίνηση. Δίπλα του βρέθηκε και ο Λουίτζι Ντατόμε, με τον οποίο μοιράστηκε αυτή τη φορτισμένη στιγμή.

Μια βραδιά όπου το μπάσκετ πέρασε σε δεύτερη μοίρα και η ανθρώπινη δύναμη και αλληλεγγύη πρωταγωνίστησαν.